बढ़ती गर्मी और तेज धूप आपकी आंखों को पहुंचा रही है नुकसान, सुबह उठकर सिर्फ एक काम करने से मिलेगा फायदा

Home remedies for eyes: आंखों को सुरक्षित रखने के लिए भी खास ध्यान रखना जरूरी होता है, खासतौर पर गर्मियों में आंखों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती हैं। चलिए जानते हैं गर्मियों में आंखों में होने वाली नुकसान और उसके घरेलू उपाय।

Side effects of excessive heat on eyes in hindi: गर्मियों में सेहत को ध्यान रखना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि तेज धूप और गर्म तापमान हमारे शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। गर्मियों के दिनों में हम सबसे ज्यादा हमारी स्किन और बालों की चिंता करते हैं। इनके अलावा भी शरीर के कई अंग हैं, जिनका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ रहा होता है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि आंखों की सतह आपकी त्वचा और बालों की सतह से भी कमजोर होती है और इसलिए आंखें गर्मी के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि गर्म मौसम आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। इस लेख में हम आपको गर्मी के कारण आंखों में होने वाले नुकसान और उसका बचाव करने के घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं। (What are the side effects of excessive heat in hindi)

गर्मियों के कारण आंखों में नुकसान

बढ़ती गर्मी स्किन और बालों की तरह आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे आंखों में सूखापन, बार-बार पानी आना और आंखों में लालिमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन गर्मियों के कारण ज्यादा नुकसान आपकी आंखों को भी पहुंच सकता है। इसके अलावा ज्यादा गर्मी आंखों की कोशिकाओं और ऊतकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो जाती है।

गर्मियों में ऐसे हेल्दी रखें आंखे

अगर ज्यादा गर्मी और तेज धूप के कारण आपकी आंखों को नुकसान हो रहा है, तो आपको सुबह उठते ही ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। सुबह उठते ही ठंडे पानी से धोने से आंखें पूरा दिन फ्रेश रहती हैं। यदि आप दिन में कहीं बाहर जाते हैं और आपकी आंखें गर्मी, धूप व प्रदूषण के संपर्क में आती हैं, तो आपको शाम के समय भी ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए।

ठंडे पानी से आँखें धोने के अन्य फायदे

खासतौर पर गर्मियों के दिनों में ठंडे पानी से आंखों को धोने के कई फायदे होते हैं। गर्मियां बढ़ने के कारण आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है और ऐसे में ठंडे पानी से धोना स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। साथ ही ज्यादा गर्मियों के कारण आंखों में लालिमा व जलन को दूर करने के लिए भी ठंडे पानी से धोना काफी फायदेमंद रहता है।

डॉक्टर से करें बात

यदि आपको आंखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार आंखों से जुड़ी किसी अंदरूनी गंभीर समस्या के कारण भी आपको ऐसे लक्षण महसूस हो सकते हैं और इनका समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा न करने पर कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है और कई बीमारियां जन्म ले लेती हैं।

