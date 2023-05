Weight Loss Drink Before Bed: सोने से पहले पीएं यह टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक, होगा वेट लॉस और डायजेशन होगा बूस्ट

बढ़ते वजन से हैं परेशान तो रोज़ पीएं आसानी से तैयार होने वाला यह ड्रिंक। पिघल जाएगा सारा फैट।

Weight Loss Drink Before Bed: वेट लॉस के लिए नींबू का जूस और गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में कई प्रकार के दावे किए जाते हैं। गुनगुने पानी (Lukewarm Water) के साथ नींबू का रस पीने से इस ड्रिंक के बेहतरीन फायदे शरीर को मिलते हैं। लेकिन, जब इस हेल्दी ड्रिंक (Healthy Drink) को किसी खास वक़्त पीते हैं तो इसका प्रभाव और बेहतर पड़ता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्म पानी और नींबू का रस (Warm water with lemon) खाली पेट पीने से कहीं अधिक फायदेमंद है रात में पीना। जी हां, रात में गर्म नींबू पानी पीने से स्वास्थ्य को मैक्सिमम फायदा मिलता है।( weight loss drink before bed in hindi)

क्या रात में गर्म नींबू पानी पीना है ज़्यादा लाभकारी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह की बजाय रात में गर्म नींबू पानी पीनाअधिक लाभकारी हो सकता है। इसीलिए, रात में सोने से पहले एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीने की सलाह दी जाती है। इस ड्रिंक को पीने के बाद मेटाबॉलिज्म (Metabolism) बढ़ता है और वेट लॉस की प्रक्रिया भी तेज़ होती है। (Health Benefits of drinking warm water with lemon before bed)

रात में गर्म पानी और नींबू पीने के फायदे

