Home Remedies For Acidity: इस दिवाली अपनी मनपसंद मिठाइयां और पकवान खाकर भी रह सकते हैं एसिडिटी और कब्ज से दूर, फॉलों करें ये एक्सपर्ट टिप्स

यहां पढ़ें रुजुता दिवेकर की 3 टिप्स जो फेस्टिव सीजन में पेट की परेशानियों को आपसे दूर रखने में आएंगी आपके काम । (Home Remedies For Acidity During Diwali)

Home Remedies For Acidity During Diwali: दीपावली का त्योहार आ गया है और लोगों के घरों में दीवाली के दौरान खासतौर पर तैयार की जाने वाले पारम्परिक पकवान, लड्डू, मठरी, नमकीन और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनना शुरू भी हो गयी हैं। ज़ाहिर है जब घर में इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बन रही हों तो ऐसे में लोग इन चीज़ों का स्वाद लेने और इनका लुत्फ उठाने से पीछे नहीं हटते और ढेर सारी मिठाइयां, कोल्ड्रिंक और चटपटी चीजों का सेवन कर लेते हैं। लेकिन, इन सबको खा लेने के बाद पेट से जुड़ी समस्याएं (Stomach ailments) हो सकती हैं। पेट फूलने या ब्लोटिंग (Bloating) की समस्या, खट्टी डकारें, एसिडिटी (Acidity) और कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ (constipation) ऐसी ही परेशानियां हैं जो त्योहारों के समय ग़लत खान-पान (Health problems due to unhealthy eating) की वजह से हो सकती हैं।

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) ने त्योहारों के समय होने वाली इन परेशानियों से राहत के लिए कुछ हेल्थ टिप्स हाल ही में शेयर कीं। यहां पढ़ें उनकी 3 टिप्स जो फेस्टिव सीजन में पेट की परेशानियों को आपसे दूर रखने में आएंगी आपके काम । (Home Remedies For Acidity During Diwali In Hindi)

डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं के आसान उपाय

अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए रुजुता दिवेकर ने खाने-पीने से जुड़ी उन ग़लतियों (Diet mistakes) के बारे में भी चर्चा की जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर बैठते हैं और इससे उनकी पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। यहां पढ़ें पेट से जुड़ी ऐसी ही समस्याओं जैसे कब्ज और एसिडिटी से राहत दिलाने के कुछ उपायों के बारे में जिनकी सलाह देती हैं खुद रुजुता दिवेकर। (Rujuta Diwekar tips for acidity and digestive system related problems during Diwali)

सुबह करें गुलकंद का सेवन

जिन लोगों को सुबह उठते ही पेट से जुड़ी दिक्कतें होती हैं उनके लिए इस नुस्खे को बहुत कारगर बताती हैं रुजुता दिवेकर। उनकी सलाह है कि लोग कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, और पेट फूलने की वजह होने वाले सिरदर्द आदि समस्याओं से राहत पाने के लिए सुबह खाली पेट गुलकंद का सेवन करें। साथ ही रुजुता दिवेकर ने गुलकंद के सेवन के तरीके भी सुझाए-

एक या आधे गिलास पानी में आधा चम्मच गुलकंद भिगोएं और फिर इसे अच्छी तरह घुलने दें।

फिर, इस गुलकंद वाले पानी को धीरे-धीरे पीएं।

जब घर में गुलकंद ना हो तो गुलाब के फूल (rose petals) की ताज़ी पंखुड़ियां का भी सेवन किया जा सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में फूलों की कुछ पंखुड़ियां डालें और इस पानी का सेवन करें। पानी के साथ मुंह में जानेवाली पंखुड़ियों को थूंकें नहीं बल्कि उन्हें चबा लें।

जब हो कॉन्स्टिपेशन की समस्या

जिन लोगों को सुबह उठने के बाद पेट ठीक तरीके साफ ना होने की समस्या होती है उन्हें सुबह नाश्ते के बाद थोड़ी देर सोने की सलाह देती हैं रुजुता दिवेकर। डाइटिशियन के अनुसार सुबह नाश्ता करने के बाद लोगों को 15-20 मिनट की पॉवर नैप लेनी चाहिए। रुजुता कहती हैं कि, ऐसा करने से बाउल सिस्टम को काम करने में आसानी होगी और पेट फूलने की समस्या कम होगी। इस छोटी-सी नींद से साथ कब्ज से भी राहत मिलेगी।

लंच में खाएं केला

कई परिवारों में आज भी यह परम्परा है कि खट्टी दाल, मसालेदार सब्जी और रोटी-चावल के साथ वहां लोग लंच में एक केला ज़रूर खाते हैं। लंच के अंत में केला खाने की इसी परम्परा को रुजुता दिवेकर ने उन लोगों के लिए दोहराया जिन्हें ब्लोटिंग या पाचन से जुड़ी अन्य शिकायतें अक्सर होती हैं। रुजुता ने अपने इस वीडियो में कहा कि लोग पाचनशक्ति बढ़ाने के लिए लोग दोपहर में खाना खाने के बाद आधा केला खा सकते हैं। इस तरह आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से आराम मिलेगा। (Health benefits of eating banana)

ज़्यादा जानकारी के लिए देखें यह वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Rujuta Diwekar (@rujuta.diwekar)

सुप्त बंध कोणासन के अभ्यास की दी रुजुता ने सलाह

रुजुता ने इस वीडियो में एसिडिटी और पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे एक और महत्वपूर्ण बात उठायी जो बहुत-से लोगों को अक्सर महसूस होती है। बहुत-से लोगों को दिनभर कोई समस्या नहीं होती लेकिन दिन बीतने के बात शाम को पेट में भारीपन, पेट की गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। ऐसे तमाम लोगों को दिन भर ना केवल अपने खान-पान का ख्याल रखने की सलाह दी रुजुता ने बल्कि साथ ही ऐसे योगासनों के अभ्यास की सलाह दी जो पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं से आराम दिला सकते हैं। रुजुता दिवेकर ने बार-बार एसिडिटी और पेट की समस्याओं से परेशान होने वाले लोगों को सुप्त बंध कोणासन (suptbadhkonasana) के अभ्यास की सलाह दी। रुजुता दिवेकर का कहना है कि इस योगासन की नियमित प्रैक्टिस करने से पेट में भारीपन, पेट फूलने या ब्लोटिंग और एसिडिटी (Yoga poses for acidity) जैसी समस्याओं की गम्भीरता कम हो सकती है। सुप्त बंध कोणासन (Reclining butterfly pose) के अभ्यास से बेचैनी या एंग्जायटी भी कम हो सकती है और एसिडिटी और कब्ज के साथ होने वाले सिर दर्द की समस्या भी कम हो सकती है।

चावल की कांजी पीने से कम हो सकती है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स

रुजुता दिवेकर ने एक और पारम्परिक तरीके की तरफ सबका ध्यान आकर्षित किया जिसका प्रयोग भारत के घरों में पेट से जुड़ी समस्याओं, बुखार और मौसमी एलर्जिक रिएक्शन्स से होने वाली परेशानियों से राहत पाने के लिए लम्बे समय से किया जाता रहा है। यह नुस्खा है चावल के पानी का सेवन। चावल की मांड या चावल की कांजी या पेज एक पौष्टिक और तरल खाद्य पदार्थ है। चावल के दानों को पकाने के बाद उसमें से अतिरिक्त पानी को छान कर अलग किया जाता है। इस तरल में चावल के अधिकांश पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह पचने में आसान और शरीर का पोषण करने वाला फूड माना जाता है। डायरिया, पेट दर्द और पेट से जुड़ी अन्य कई समस्याओं से पीड़ित लोगों को यह चावल की कांजी पीने के लिए दी जाती है। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को भी रुजुता दिवेकर ने इस फूड का सेवन करने की टिप दी।

शुगर क्रेविंग्स भी कम कर सकता है चावल का पानी

इसके साथ ही चावल की कांजी पीने का एक और फायदा जो रुजुता दिवेकर ने गिनवाया वह यह है कि चावल की कांजी का सेवन करने से लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद हो सकती है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि दावत और त्योहारों के मौसम में लोगों को बहुत अधिक मीठा खाने की इच्छा होती है और अक्सर अधिक मात्रा में मिठाइयां खा भी लेते हैं। ऐसे लोगों को बाद में काफी पछतावा भी होता है कि उन्होंने अतिरिक्त मात्रा में शक्कर वाली चीज़ों का सेवन कर लिया और उनकी सेहत को कहीं इससे नुकसान ना पहुंचे। रुजुता ने इस गिल्ट से बचने के लिए लोगों को किसी भी फंक्शन या पार्टी से पहले चावल की कांजी पीने की सलाह दी। रुजुता दिवेकर के अनुसार, इस तरीके से ना केवल शुगर क्रेविंग कम हो सकती है बल्कि, पेट की गैस कम बनती है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता।

(Input: Instagram/Rujuta Diwekar)

