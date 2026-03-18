गर्मी में मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? इन 5 घरेलू नुस्खों से पाएं आराम

Heat Cramps: गर्मियों के सीजन में अक्सर कुछ लोगों को मांसपेशियों में दर्द की परेशानी होने लगती है। इस पेरशानी को कम करने के लिए हम कुछ आसान से नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों होती है मांसपेशियों में दर्द और कैसे करें इसे कम (summer muscle pain remedies)?

गर्मियों में मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है?

Muscle pain in summer: गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हमेशा मांसपेशियों में दर्द और अकड़न की परेशानी रहती है। यह परेशानी कई कारणों से हो सकती है, जिसमें तेज धूप, शरीर में पानी की कमी और काफी ज्यादा पसीना आना हो सकता है। इसके अलावा कई अन्य कारणों से गर्मियों में मांसपेशियों में दर्द की परेशानी हो सकती है। इस परेशानी को कम करने के लिए आपको बार-बार डॉक्टर से पास जाने की जरूरत नहीं होती है। आप घर पर ही गर्मियों के दिनों में होने वाली मांसपेशियों में दर्द की परेशानी को कम कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे, गर्मियों में मांसपेशियों में दर्द और इसे कम करने के लिए क्या करें?

किन कारणों से गर्मियों में मांसपेशियों में दर्द होता है?

गर्मियों के दिनों में मांसपेशियों में दर्द की परेशानी के कई कारण हो सकते हैं, कुछ कारण निम्न हैं-

शरीर में पानी की कमी - अगर आप गर्मियों के दिनों में पर्याप्त रूप से पानी नहीं पी रहे हैं, तो इस स्थिति में मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। दरअसल, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो मांसपेशियां सुन्न होने लगती है। साथ ही थकान और अकड़न की परेशानी होने लगती है।

काफी पसीना आना - शरीर से काफी ज्यादा पसीना आने की वजह से भी मांसपेशियों में दर्द की परेशानी हो सकती है। दरअसल, जब हमारे शरीर से काफी पसीना आता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बाहर निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की परेशानी होने लगती है।

ब्लड फ्लो सही से न होना - गर्मी में टेम्प्रेचर काफी ज्यादा हाई रहता है, जिसकी ब्लड फ्लो पर असर होता है। ऐसी स्थिति में हमारी मांसपेशियों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल जाता है। इसलिए मांसपेशियों मे दर्द और अकड़न की परेशानी हो सकती है।

कैसे करें मांसपेशियों में दर्द की परेशानी कम?

अगर आप गर्मियों में होने वाली मांसपेशियों में दर्द की परेशानी को कम करना चाहते हैं, तो कुछ नुस्खों को आजमा सकते हैं। आइए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में-

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1. हल्दी का लेप लगाएं

अगर आपको गर्मियों में मांसपेशियों में दर्द की परेशानी बनी रहती है, तो इस स्थिति में आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेट्री गुण होते हैं, जो मसल्स को आराम देते हैं। इससे दर्द और अकड़न की शिकायत दूर हो सकती है। इसके लिए कच्ची हल्दी लें, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें। अब इस पेस्ट को दर्द से प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे दर्द की परेशानी कम हो सकती है।

2. शरीर को रखें हाइड्रेट

अगर आप गर्मियों के दिनों में मांसपेशियों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। इसके लिए कोशिश करें कि इन दिनों नारियल पानी खूब पिएं। इसके साथ नींबू पानी, हर्बल टी, जूसेस जैसी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं।

3. संतुलित आहार का करें सेवन

शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस स्थिति में आपको अपने डाइट पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसलिए अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, साबुत अनाज इत्यादि को शामिल करने की जरूरत होती हैं। इससे आपके शरीर को भरपूर रूप से पोषण मिलता है, जो मांसपेशियों के दर्द से आराम दिला सकता है।

4. स्ट्रेचिंग से भी मांसपेशियों का दर्द होगा कम

गर्मी में सुबह फ्रेश एयर में स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों में होने वाली दर्द की परेशानी को कम किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग करने से मसल्स का लचीलापन सही होता है, इससे शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। यह मांसपेशियों के अकड़न को कम कर सकता है।

5. गर्म या ठंडी सिंकाई से मिलेगा आराम

गर्मियों में मांसपेशियों में होने वाली दर्द की परेशानी को कम करने के लिए आप गर्म या फिर ठंडी सिंकाई कर सकते हैं। इससे मसल्स को आराम मिलताा है, जिससे दर्द और अकड़न की परेशानी कम हो सकती है। इसे करने के लिए आप ठंडा या फिर गर्म पानी लें। इसमें कुछ देर के लिए सूती कपड़ा डालें। अब इस कपड़े को निचोड़कर, प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे दर्द और अकड़न की परेशानी को कम किया जा सकता है।

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Highlights

पानी कम पीने वालों को मांसपेशियों में दर्द की परेशानी बनी रहती है।

गर्मियों में दर्द की परेशानी को कम करने के लिए ठंडी सिंकाई करें।

पसीना ज्यादा आने के कारण मांसपेशियों में हो सकता है दर्द

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।