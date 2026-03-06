जोड़ों में जमा Uric Acid को बाहर निकाल देगी कच्ची हल्दी, बस जान लें पीने का सही तरीका

Kachi haldi se uric acid kaise kam kare: हाई यूरिक एसिड की परेशानी में कच्ची हल्दी का सेवन किया जाए, तो जोड़ों के दर्द और सूजन की परेशानी कम होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Home Remedies for High Uric Acid: गलत खानपान के कारण आजकल हाई यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ रही है। हाई यूरिक एसिड को कम करने में कच्ची हल्दी (Raw Turmeric for High Uric Acid) बहुत फायदेमंद होती है। कच्ची हल्दी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण यूरिक एसिड को कंट्रोल करके जोड़ों की सूजन को कम करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कच्ची हल्दी हाई यूरिक एसिड को कैसे कम करता है और हाई यूरिक एसिड में कच्ची हल्दी का सेवन कैसे करना चाहिए।

यूरिक एसिड क्या होता है?

पबमेड सेंटल की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि यूरिक एसिड एक प्रकार का केमिकल है जो शरीर में प्यूरीन (Purine) नामक तत्व के टूटने से बनता है। सामान्य स्थिति में यह खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब शरीर में यूरिक एसिड अधिक बनने लगता है या किडनी इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती, तब यह जोड़ों में जमा होकर दर्द और सूजन का कारण बन सकता है। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में गाउट (Gout) भी कहा जाता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

कच्ची हल्दी यूरिक एसिड कम करने में कैसे मदद करती है?

सूजन को करें कम- विभिन्न प्रकार की रिसर्चमें यह बात सामने आ चुकी है कि कच्ची हल्दी में कर्क्यूमिन (Curcumin) नामक तत्व पाया जाता है, जो शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। यह जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करता है। शरीर को गंदगी को बाहर निकालें- कच्ची हल्दी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। इससे शरीर में जमा गंदगी और अतिरिक्त मात्रा में मौजूद यूरिक एसिड बाहर निकलने लगता है। कच्ची हल्दी के पोषण तत्व खून को फिल्टर करके गंदगी को किडनी की ओर भेजते हैं, जिसमें यूरिक एसिड भी शामिल होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करें कम- कच्ची हल्दी में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में होने वाली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि जब शरीर का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है, तो जोड़ों की सेहत में सुधार आता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या कम होती है। किडनी की कार्यक्षमता बनाए बेहतर- हल्दी किडनी की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे शरीर में बने यूरिक एसिड को बाहर निकालना आसान हो जाता है। दर्द से दिलाए राहत- हल्दी के एंटी-सेप्टिक गुण जोड़ों के दर्द, जकड़न और सूजन को भी कम करते हैं। कच्ची हल्दी खाने से जोड़ों का दर्द धीरे-धीरे कम होने लगता है और आपका चलना-फिरना आसान हो जाता है।

यूरिक एसिड के लिए कच्ची हल्दी का सेवन कैसे करें?

हल्दी और शहद- यूरिक एसिड की समस्या में एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट खाने से आपको फायदा मिल सकता है। कच्ची हल्दी वाला दूध - हाई यूरिक एसिड की परेशानी में रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में कच्ची हल्दी का छोटा टुकड़ा कद्दूकस करके मिलाएं। कच्ची हल्दी वाला दूध पीने से जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। हल्दी और अदरक का काढ़ा- अगर आप काढ़ा पीना पसंद करते हैं, तो कच्ची हल्दी और अदरक का काढ़ा भी ट्राई कर सके हैं। इसके लिए कच्ची हल्दी और अदरक को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और दिन में एक बार पिएं। हल्दी और अदरक का काढ़ा शरीर की सूजन कम करने में मदद करता है।

Highlights

कच्ची हल्दी में एंटी-ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं।

कच्ची हल्दी जोड़ों के दर्द और सूजन को घटाते हैं।

हल्दी चलने-फिरने की परेशानी को दूर करता है।

Disclaimer: प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।