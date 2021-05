क्‍या आपके बाल भी बहुत झड़ रहे हैं? क्‍या आप भी बालों को झड़ने से बचाने के लिए तमाम तरह के प्रॉडक्‍ट्स यूज कर रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है? कहीं आपके हेयरफॉल का कारण डेंड्रफ (Dandruff and Hairfall) यानि कि रुसी तो नहीं? अगर आप बाल झड़ने की समस्‍या से बहुत परेशान हैं और इसका कारण ऊपर बताई गई 3 बातों से अलग भी हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको हेयरफॉल रोकने के लिए जल्‍द से जल्‍द कुछ करना होगा। कुछ लोग बालों को काला और घना बनाने के लिए तमाम तरह के कैमिकल प्रॉडक्‍ट्स या तेल का यूज करते हैं। ये महंगे तो बहुत होते हैं लेकिन फायदा न के बराकर करते हैं। अगर किसी को फायदा मिल भी रहा है तो प्रॉडक्‍ट का यूज बंद करने ही बाल फिर से झड़ने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हेयरफॉल को रोकने के लिए नेचुरल उपायों को अपनाएं। वैसे तो आपको भी हेयरफॉल की समस्‍या को रोकने के लिए कई तरह के घरेलू नुस्‍खे पता होंगे, लेकिन आज हम जो उपाय आपको बता रहे हैं यकीन मानिए वो आजमाया हुआ है और बहुत फायदेमंद है। मेथी के दानों का पेस्‍ट बालों (Paste of Fenugreek to stop Hairfall in hindi) में लगाने से न सिर्फ बालों का झड़ना बंद होता है बल्कि इससे बाल काले और हेल्‍दी भी होते हैं। मेथी के दानों का पेस्‍ट डेंड्रफ से लेकर हेयरफॉल तक की समस्‍या को दूर करता है। आज हम आपको समस्‍या के हिसाब से मेथी के दानों का पेस्‍ट बनाना बता रहे हैं। बालों के लिए क्‍यों फायदेमंद है मेथी के दानें? हेयरफॉल को रोकके लिए मेथी के दाने को कई साल तक आयुर्वेद और चाइना में अपनाया जा चुका है। इसके अलावा मेथी के दानों में आयरन, प्रोटीन और कई तरह के मिनरल्‍स होते हैं जो बालों की जड़ों मजबूत बनाते हैं। Also Read - सिर्फ बालों को धोने के तरीके से रोका जा सकता है बालों का झड़ना!, एक्सपर्ट टिप्स दिलाएंगे बालों के झड़ने की समस्या से राहत

Also Read - Ayurvedic Hair Care Tip: बढ़ती उम्र में भी मलाइका अरोड़ा के बाल हैं घने और काले, सीक्रेट है यह आयुर्वेदिक तेल

हेल्‍दी और लंबे बालों के लिए ऐसे बनाएं मेथी के दानों का पेस्‍ट

3 चम्‍मच मेथी के दानों का पेस्‍ट या मेथी पाउडर

1 चम्‍मच नारियल का तेल

1 चम्‍मच प्‍याज का रस

पेस्‍ट बनाने का तरीका

मेथी के दानों को रातभर पानी में भिगो कर रखें। अब इसे मिक्‍सी में डालकर गाढ़ा पेस्‍ट बना लें। अगर आपके पास मेथी के दानों का पाडडर है तो उसे सीधा पाीन में मिलाकर पेस्‍ट बना लें। अब इसमें प्‍याज का रज और नारियल का तेल डालकर अच्‍छी तरह से मिक्‍स कर लें। अब इसे अपनी स्‍कैल्‍प में लगाएं और 30 मिनट के लिए रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से बालों को धो दें। आप इसे हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं। यकीन मानिए ये नुस्‍खा वाकई फायदेमंद है। Also Read - Tips for Healthy Hair: बालों में आंवला, शिकाकाई और रीठा लगाने के फायदे और इस्तेमाल का तरीका

डेंड्रफ के लिए ऐसे बनाएं मेथी के दानों का पेस्‍ट

3 चम्‍मच मेथी के दानों का पेस्‍ट या मेथी पाउडर

1 चम्‍मच कैस्‍टर ऑयल या अरंडी का तेल

1 चम्‍मच एप्‍पल साइडर विनेगर

पेस्‍ट बनाने का तरीका

मेथी के दानों के पेस्‍ट के साथ कैस्‍टर ऑयल और एप्‍पल साइडर विनेगर को डालें और अच्‍छी तरह मिक्‍स करें। स्‍कैल्‍प में लगाएं और आधे घंटे के बाद ठंडे पानी से बाल धो दें।

रफ, ड्राई और उलझे बालों के लिए मेथी के दानों का पेस्‍ट

3 चम्‍मच मेथी के दानों का पेस्‍ट या मेथी पाउडर

1 चम्‍मच बादाम का तेल

1 चम्‍मच विटामिन सी की कैप्‍सूल

पेस्‍ट बनाने का तरीका

मेथी के दानों के पेस्‍ट के साथ बादाम का तेल और विटामिन सी की कैप्‍सूल के जैल का डालें और अच्‍छी तरह मिक्‍स कर पेस्‍ट बनाएं। 30 मिनट के बाद बालों को ठंडे पानी से धो दें।