बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में महंगी दवाओं को भी फेल कर सकती है 10 रुपये में मिलने वाले ये चीज, सही इस्तेमाल जरूरी

Home remedies to reduce cholesterol: शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें से कुछ दवाओं की तरह प्रभावी तरीके से काम करते हैं। चलिए जानते हैं इस खास नुस्खे के बारे में।

Best home remedy for bad cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, जो हमारी धमनियों के अंदर जमा होकर हमें अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है। वैसे तो सही लाइफस्टाइल और डाइट के माध्यम से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर से समय-समय पर मिलना जरूरी है और उनके द्वारा दी गई दवाओं को समय-समय पर लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में दवाओं की तरह ही काम करते हैं। इनमें से एक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को धमनियों में जमा होने से पहले ही उसे मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल सकता है। यदि आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो यह नुस्खा आपके काफी काम आ सकता है, चलिए जानते हैं इस खास नुस्खे के बारे में। (Tips to reduce high cholesterol)

दवा से कम नहीं इसबगोल

हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए इसबगोल एक सस्ता और अच्छा नुस्खा है और साथ ही खास बात यह भी है कि काम करने में यह किसी महंगी दवा से कम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए फाइबर से भरपूर चीजें बेहद जरूरी होती हैं। इसबगोल फाइबर उन खाद्य पदार्थों में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है और इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की प्रभावशीलता किसी दवा से कम नहीं है।

टॉयलेट में निकल जाएगा कोलेस्ट्रॉल

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए इसबगोल ऐसा घरेलू नुस्खा है, जो कई रिसर्चों में भी खरा उतर चुका है। दरअसल, खूब मात्रा में फाइबर होने के कारण यह बैड कोलेस्ट्रॉल के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है और अवशोषण को कम कर देता है। कुछ रिसर्च के अनुसार इसबगोल का सेवन करने से आंत के अंदर एक परत बन जाती है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल अवशोषित नहीं हो पाता है।

सेवन का सही तरीका जरूरी

हालांकि, हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को फायदा लेने के लिए इसका सही से सेवन करना जरूरी है। इसबगोल का सेवन शाम के समय करना बेहद फायदेमंद रहता है और इसे आप दूध के साथ मिक्स करके सेवन कर सकते हैं। एक गिलास गर्म दूध में थोड़ा एक चम्मच ईसबगोल अच्छे से मिक्स कर लें और कम से कम उसे 1 घंटे के लिए रख दें। सेवन करने से पहले उसे चम्मच के साथ अच्छे से हिला लें और फिर इसका सेवन करें। सुबह या दोपहर के समय भी इसबगोल का सेवन किया जा सकता है और इस समय आप दही के साथ मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं।

डॉक्टर की सलाह जरूरी

ईसबगोल को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए प्रभावी नुस्खा और घरेलू उपचार माना जाता है। यह भी सच है कि कुछ लोगों के शरीर में यह दवाओं की तरह ही काम करता है। लेकिन, इसका इस्तेमाल कभी भी दवाओं के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही यदि कोई कोलेस्ट्रॉल का मरीज ईसबगोल का इस्तेमाल करना चाहता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें बताए गए किसी भी घरेलू नुस्खे या उपचार का इस्तेमाल डॉक्टर से सलाह लेकर अनुसार ही करना चाहिए।

