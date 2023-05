पेट की समस्याएं हो जाएंगी छूमंतर जब पीएंगे एक्सपर्ट का सुझाया यह 1 हेल्दी ड्रिंक, पढ़ें रेसिपी

डाइटिशियन मुनमुन गनेरीवाल (Munmun Ganeriwal) ने पेट से जुड़ी परेशानियों से आराम दिलाने वाले एक हेल्दी और हर्बल ड्रिंक का नुस्खा सुझाया जिसकी रेसिपी पढ़ें यहां।

Healthy Drink For Better Digestion:धीमा पाचनतंत्र सर्दियों के मौसम में होनेवाली काफी कॉमन समस्या है। बदलते मौसम में पाचनतंत्र से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनमें अपच या इनडाइजेशन (indigestion), फेट फूलने की समस्या या ब्लोटिंग (bloating), कॉन्स्टिपेशन (constipation) और एसिडिटी (acidity) आदि प्रमुख हैं। डाजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी ये समस्याएं देखने में मामूली जान पड़ती हैं लेकिन, इनको लम्बे समय तक नज़रअंदाज़ करने से शरीर में कई अन्य बीमारियों का रिस्क (Long effects of poor digestion) बढ़ सकता है।

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू(Taapasee Pannu) की डाइटिशियन मुनमुन गनेरीवाल (Munmun Ganeriwal) ने हाल ही में इन समस्याओं से राहत पाने का एक आसान तरीका शेयर किया जिसे वे मैजिक मिक्स (Magic Mix) कहती हैं। मुनमुन ने पेट से जुड़ी इन परेशानियों से आराम दिलाने वाले एक हेल्दी और हर्बल ड्रिंक का नुस्खा सुझाया जो, ड्रिंक तैयार किया जाता है जीरा (Cumin Seeds), अजवाइन (Carrom Seeds) और अदरक (Ginger) जैसे पाचक गुणों से भरपूर मसालों के साथ। यहां पढ़ें इस हेल्दी ड्रिंक को बनाने की रेसिपी। (Healthy Drink For Better Digestion In Hindi)

डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने वाला ड्रिंक

एक लीटर पानी को आंच पर उबलने के लिए रखें। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो इसे आंच से उतारकर एक तरफ रखें।

अब, इस पानी में आधा चम्मच जीरा डालें। फिर, इसमें आधा चम्मच धनिया के बीज (Coriander Seeds) मिलाएं।

फिर, आधा चम्मच अजवाइन के बीज भी इस पानी में डाल दें।

भी इस पानी में डाल दें। अब, अदरक का एक टुकड़ा लें और उसे कद्दूकस करें (Grated Ginger) और गर्म पानी में डाल दें।

इसके बाद आधा नींबू (Lemon) निचोड़कर इस पानी में मिलाएं और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें।

इस मैजिक मिक्स वॉटर को किसी थर्मस या बोतल में भरें और ज़रूरत के अनुसार दिनभर में इसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीएं।

शुगर क्रेविंग्स भी होती हैं कम

मुनमुन गनेरीवाल के अनुसार, इस मैजिक मिक्स वॉटर को पीने से पेट फूलने,कब्ज और गैस जैसी समस्याएंकम तो होती ही हैं, साथ ही मीठा खाने की क्रेविंग्स (Sugar Craving) को भी कंट्रोल करने में मदद होती है। अधिक जानकारी के लिए देखें यह वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by 'Yuktahaar'by Munmun Ganeriwal (@munmun.ganeriwal)

