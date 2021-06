Mosquito Bites and Fragrances: बरसात का मौसम आ चुका है और लोगों को मच्छरों से बचने की चिंता सताने लगती है। शाम होते ही लोगों के आसपास मच्छर भिनभिनाने लगते हैं और ये मच्छर लोगों को काट भी लेते हैं। लेकिन, शायद आपने भी ध्यान दिया हो कि कुछ लोगों को मच्छर अधिक काटते हैं। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। जैसे, कई तरह की गंध और खूश्बूएं मच्छरों को आकर्षित करते हैं और यही वजह है कि लोग जब इनमें से किसी तरह की खास खूश्बू वाली परफ्यूम लगाते हैं तो मच्छर उनके आसपास अधिक आते हैं और उन्हें काट लेते हैं। (Mosquito Bites and Fragrances in Hindi) Also Read - Delhi Mosquito Problem: कोरोना के बाद अब दिल्ली में मच्छरों का प्रकोप, साउथ दिल्ली में 6 गुना बढ़ी मच्छरों की तादाद

क्या मच्छरों को भी पसंद और नापसंद होती हैं गंध?

फूलों की खूश्बू वाले परफ्यूम

जी हां, इस बात पर लम्बे समय से बहस चल रही है और शोधकर्ता इन दिशा में रिसर्च भी कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई वैज्ञानिक तथ्य अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, लोगों का अनुभव है कि मीठी खूश्बू या फूलों जैसी महक वाले फरफ्यूम्स मच्छरों को आकर्षित करते हैं और इसे लगाने वाले व्यक्ति को मच्छरों के काटने की संभावना भी बढ़ जाती है। Also Read - इस ब्लड ग्रुप वालों को काटते हैं अधिक मच्छर, डेंगू-मलेरिया का होता है ज्यादा खतरा

मच्छरों को भगाने के लिए घर में रखें ये सुगंधित चीज़ें

मच्छरों के काटने के बाद त्वचा पर होनेवाली समस्याएं और मलेरिया डेंगू जैसी गम्भीर मौसमी बीमारियों से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मच्छरों को अपने आसपास पनपने से रोकना। इसी तरह सुबह-शाम घर में आनेवाले मच्छरों को रोकने के लिए भी उपाय करना ज़रूरी है। मच्छरों को कुछ खास तरह की गंध से नफरत है और उन्हीं की मदद से आप मच्छरों से बच सकते हैं। (fragrances which will keep mosquitoes away!) कुछ ऐसी ही खूश्बूओं के बारे में पढ़ें यहां-