Right Way Of Consuming Kadhas: काढ़ा पीने से जुड़ी ये गलतियां पड़ सकती हैं सेहत पर भारी, पढ़ें काढ़े के सेवन का सही तरीका

बहुत-से लोगों को काढ़ा पीने का सही तरीका नहीं पता होता और वे काढ़े के सेवन से जुड़ी कई गलतियां कर जाते हैं।

आयुर्वेदिक औषधियों से बना काढ़ा सर्दी-जुकाम और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों में घरेलू इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काढ़ा अदरक, काली मिर्च और तुलसी जैसी गुणकारी औषधियों और मसालों से तैयार किया जाता है इसीलिए, काढ़ा पीने से इन सभी के गुण और फायदे शरीर को प्राप्त हो सकते है। पिछले 2 वर्षों में लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिन घरेलू नुस्खों को आजमाया उनमें काढ़ा प्रमुख है। लेकिन, बहुत-से लोगों को काढ़ा पीने का सही तरीका नहीं पता होता और वे काढ़े के सेवन से जुड़ी कई गलतियां कर जाते हैं। ऐसी ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ें यहां जो काढ़ा पीने को सेहत के लिए फायदेमंद होने की बजाय उसे नुकसानदायक साबित कर सकती हैं। साथ ही पढ़ें काढे के सेवन के सही तरीकों के बारे में। ( right way of drinking ayurvedic kadhas)

काढ़ा पीते समय ना करें ये गलतियां, हो सकता है स्वास्थ्य को नुकसान

काढे़ का सेवन हमेशा गुनगुना या गर्म रहते ही करें।

काढ़ा पीने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। (mistake people make while consuming kadha)

कभी भी आयुर्वेदिक काढ़ा बनाते समय उसे बहुत पतला ना बनाएं। काढ़े की सामग्री को इस तरह से कूटें की वह काढ़े के साथ पी जा सके। काढ़े को अच्छी तरह पकाएं और उसे छाने बिना ही पीएं।

काढ़े में मिलायी जाने वाली ज्यादातर औषधियों जैसे गिलोय-आंवला, अदरक, काली मिर्च आदि की तासीर गर्म होत है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए काढ़े में इन चीजों का सीमित मात्रा में उपयोग करें।

काढ़े का सेवन दिन में एक बार से ज़्यादा ना करें। इससे, कब्ज और पेट की अन्य समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, लिवर को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है

अधिक मात्रा में काली मिर्च या लौंग जैसे गर्म तासीर वाले मसालों का सेवन करने से माउथ अल्सर की समस्या हो सकती है।

इसी तरह अधिक मात्रा में हल्दी का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है।

