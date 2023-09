बवासीर का जड़ से इलाज कर सकता है दूध और नींबू का रस, रोजाना इस तरह करें सेवन

Bawasir me dudh aur nimbu ke fayde : बवासीर में दूध और नींबू के सेवन से आपके स्वास्थ्य को काफी लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें इसका प्रयोग?

Bawasir me Dudh aur Nimbu ke fayde : आधुनिक समय में अनियमित खानपान और स्थिर जीवनशैली की वजह से लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां काफी ज्यादा हो रही हैं। इन परेशानियों में बवासीर की परेशानी शामिल है। बवासीर की परेशानी से जूझ रहे मरीजों को मल त्यागने में काफी ज्यादा असहज महसूस होता है। इसकी वजह से गुदे में दर्द, सूजन जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप भी बवासीर की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए नींबू और दूध का मिश्रण बेस्ट हो सकता है। जी हां, नींबू और दूध के मिश्रण के प्रयोग से आपको मल त्यागने में काफी ज्यादा ( hemorrhoids Remedies )आसानी हो सकती है। आइए जानते हैं बवासीर में कैसे फायदेमंद है दूध और नींबू? साथ ही यह भी जानेंगे कि बवासीर में दूध और नींबू (how to use Lemon and Milk for piles) का कैसे करें इस्तेमाल?

बवासीर में दूध और नींबू का कैसे करें सेवन?

बवासीर में दूध और नींबू का सेवन आपको खाली पेट करने की जरूरत होती है। इसका सेवन करने से लिए सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास ठंडे पानी में 1 नींबू को निचोड़ दें। इसके बाद इस मिश्रण का सेवन करें। ऐसा करने से बवासीर की समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।

बवासीर में नींबू और दूध के फायदे

दरअसल, जब आप नींबू का सेवन करते हैं, तो यह मल त्याग की परेशानी को आसान कर सकता है। साथ ही नींबू के रस में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे गुदे में होने वाली सूजन और दर्द की परेशानी को कम किया जा सकता है। ऐसे में सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपको मल त्यागने में आसान करता है, जिससे आपके बवासीर की परेशानी को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है।

TRENDING NOW

क्या बवासीर में दूध पीना चाहिए?

बवासीरमें गर्म दूध या फिर दूध से बनने वाली कुछ चीजों को न लेने की सलाह दी जाती है। क्योंकि इससे कब्ज की परेशानी हो सकती है। हालांकि, बवासीर की स्थिति में आप ठंडा दूध, दही, केफिर और कच्चा दूध ले सकते हैं। इससे नुकसान होने की संभावना काफी कम होती है।

बवासीर की परेशानी को कम करने के लिए आप नींबू और दूध का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका सेवन न करें। वहीं, डॉक्टर से उचित परामर्श लें।

RECOMMENDED STORIES