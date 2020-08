Milk and Tulsi Leaves : आज के दौर में हर कोई किसी ना किसी बीमारी से जरूर ग्रसित है। छोटे से छोटे बच्चे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। इसका कारण है खानपान और खराब लाइफस्टाइल। कम उम्र में बीमारी से ग्रसित होने की वजह से लोग बाजार में बिकने वाली कई दवाइयों के आदि हो चुके हैं और घर पर मौजूद औषधी को लगभग पूरी तरह से भुला चुके हैं। इन्हीं औषधियों में एक है तुलसी का पत्ता, तो कई बीमारियों से हमें (Milk and Tulsi Leaves) बचाकर रखता है। Also Read - अस्थमा और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है शरीफा, जानें इसके 6 असरदार फायदे

क्या आपने कभी तुलसी के पत्तों को दूध में उबालकर पिया है? अगर नहीं, तो आज से पीना शुरू कर दें। तुलसी के पत्तों को दूध में उबालकर पीने से सेहत को बहुत ही लाभ होते हैं। इससे हम खुद को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आइए जानते हैं तुलसी के पत्तों को दूध में उबालकर पीने से होने वाले फायदों (Milk and Tulsi Leaves) के बारे में-

अस्थमा रोग में फायदेमंद (Asthma)

दूध के साथ तुलसी के पत्तों को उबालकर पीने से अस्थमा में होने वाली परेशानी से छुटकारा मिलता है। इससे सांस से जुड़ी सभी परेशानी दूर होती है। रोजाना रात को तुलसी के पत्तों को दूध में उबालकर पिएं, ऐसा करने से आपको बहुत ही फायदा होगा। बदलते मौसम और बारिश के मौसम में इस दूध को पीने से कई फायदे होते हैं।

माइग्रेन से मिलती है राहत (Migraine Problem)

दूध में तुलसी के पत्तों को उबालकर पीने से माइग्रेन और सिर दर्द जैसी समस्या से राहत मिलती है। नियमित रूप से इस दूध का सेवन करने से माइग्रेन की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। अगर आप इस समस्या से बहुत ही अधिक परेशान हैं, तो चाय के बदले तुलसी के पत्तों को दूध में उबालकर पिएं। ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ होगा।

तनाव और डिप्रेशन को करता है कम (Stress and Depression)

तुलसी के पत्तों में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें हीलिंग के गुण भी शामिल हैं। अगर आप डिप्रेशन और तनाव की समस्या से जूझ रहे हैं, तो तुलसी के पत्तों को दूध में उबालकर पिएं। ऐसा करने से स्ट्रेस और डिप्रेशन से राहत मिलेगा। दूध और तुलसी के पत्तों का सेवन करने से मानसिक तनाव (Mental Stress) और चिंता (Anxiety) दूर होती है। इसके साथ ही इसका सेवन करने से डिप्रेशन (Depression) की समस्या से उबरने में हमें मदद मिलती है।

हृदय रोग और पथरी की समस्या से दिलाता है छुटकारा (Heart and Stone)

दूध में तुलसी के पत्तों को उबालकर पीने से हृदय से संबंधी समस्याएं ठीक होती हैं। अगर आप नियमित रूप से खाली पेट इस दूध का सेवन करते हैं, तो इससे आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। ये दूध ना सिर्फ आपके ह्रदय के लिए अच्छा होता है, बल्कि दिल को कई खतरनाक बीमारियों को भी दूर रखने में आपकी मदद करता है। वहीं, अगर किसी व्यक्ति को पथरी है, तो उसके लिए भी यह दूध रामबाण हैं।

