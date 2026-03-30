मलाइका अरोड़ा को नहीं होती है पेट की दिक्कत, रोज पानी में डालकर पीती हैं 1 पाउडर

Malaika Arora Home Remedies: आपने गौर किया होगा कि फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा अपनी गट हेल्थ का कितना ख्याल रखती हैं। आइए आपको बताते हैं वह कौन सा नुस्खा आजमाती हैं और पेट ठीक रखती हैं।

Malaika Arora Apne Guts Ko Healthy Kaise Rakhti Hain: बॉलीवुड में आपको कई ऐसी हसीनाएं दिख जाएंगी जिनकी भले ही उम्र बढ़ रही है, लेकिन त्वचा व हड्डियों की मजबूती से वह बहुत ही ज्यादा जवां दिखती हैं। खासकर अगर हम फिटनेस क्वीन मलाइका अरोड़ा की बात करें तो तारीफ ही कम हो जाएं। वह रोजाना योगा करती हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हेल्दी खाती हैं और ज्यादा से ज्यादा घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं।

मलाइका अरोड़ा खासकर अपनी गट हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती हैं, जो त्वचा व बालों से जुड़ी समस्याओं से लेकर शरीर की कई समस्याओं को बेहतर और खराब कर सकता है। आज हम आपको इस लेख में एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने वाले हैं जिसका इस्तेमाल खुद मलाइका करती हैं और उन्होंने ही इसे एक पॉडकास्ट/इंटरव्यू के जरिए शेयर किया है। आइए हम इस नुस्खे के बारे में जानें ताकि अपने स्टमक को हल्दी रख पाएं।

मलाइका ने बताया हेल्दी गट का नुस्खा

मलाइका अरोड़ा ने जिस नुस्खे के बारे में बताया है, उसे बनाने के लिए 4 अलग-अलग तरह के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। ये 4 बीज हैं, अजवाइन, सौंफ, जीरा और मेथी दाना। आप चाहें तो इन सभी बीजों का पाउडर बनाकर भी तैयार कर सकते हैं वरना साबुत भी खा सकते हैं। आइए आपको इन्हें अजवाइन-जीरा-सौंफ खाने का तरीका बताते हैं।

कैसे करें इन बीजों का सेवन

मलाइके के बताए इस नुस्खे को आजमाने के लिए पहले आप एक गिलास पानी को गर्म कर लें। इसके बाद आप चाहें तो पानी में ही बताए गए 4 बीजों को डालकर उबाल सकते हैं। वरना दूसरा तरीका यह है कि एक चम्मच इन बीजों के मिश्रण को गर्म पानी के साथ अलग से खा लें। बता दें कि आप इस नुस्खे को सुबह या फिर रात को सोने से पहले ले सकते हैं।

मलाइका अरोड़ा का नुस्खा कितना फायदेमंद है

मलाइका अरोड़ा ने जिस अजवाइन वाले नुस्खे के बारे में बताया है उसे खाने से आपको कई तरह की पेट से जुड़ी समस्याएंनहीं होंगी। जैसे हेवी खाने के बाद पेट दर्द होना, खाना न पचना, ब्लॉटिंग होना, कब्ज या फिर पट में मरोड़ उठना आदि। अगर आप इन में से किसी भी समस्या से परेशान हैं तो अजवाइन-जीरा वाले इस नुस्खे को जरूर आजमाएं।

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अजवाइन और जीरे पेट के लिए कितने फायदेमंद हैं?

आपको बता दें कि इन दोनों ही बीजों में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो एसिडिटी को ठीक करने, पेट के भारीपन को कम करने और कब्ज से राहत दिलाने में फायदेमंदहोते हैं। वहीं अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो यह आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे इतर अगर हम सौंफ की बात करें तो सौंफ हमारे पेट की गर्मी को काटता है और ठंडक बनाए रखने में मदद करता है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।