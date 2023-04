मच्छर भगाने के लिए घर पर बनाएं लिक्विड रिफिल, मलेरिया, डेंगू से मिलेगा छुटकारा

World Malaria Day 2023 : मच्छरों को भगाने के लिए आप घर पर लिक्विड रिफिल तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका क्या है?

World Malaria Day 2023 : गर्मियों में मच्छरों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में मच्छरों से होने वाली बीमारयां जैसे- डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हम सभी मच्छरों से बचने के लिए घर में तरह-तरह के रिफिल, स्प्रे, कॉइल, क्रीम इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी चीजों में कई तरह के केमिकल्स होने की संभावना होती है। इन केमिकल्स की वजह से भले ही मच्छर घर से बाहर हो जाएं, लेकिन इसके कारण फेफड़ों में परेशानी, स्किन एलर्जी जैसी कई गंभीर समस्याएं होने का खतरा रहता है। इसलिए नैचुरल तरीकों से मच्छरों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। मच्छरों को भगाने के लिए आप कई तरह के उपायों का सहरा (how to make mosquito repellent at home) ले सकते हैं। आज हम आपको इस लेख में घर पर मच्छरों को भगाने वाली रिफिल बनाने का नैचुरल तरीका बताएंगे। इसे आप घर पर मौजूद एसेंशियल ऑयल से आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर नैचुरल तरीके से रिफिल बनाने का तरीका?

कपूर और नीम का रिफिल

कपूर और नीम से तैयार रिफिल बनाने से आपके घर के सभी मच्छर कुछ ही समय में भाग जाएंगे। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले 3 से 4 कपूर की टिकिया लें, इसके बाद इसे अच्छी तरह से मसल लें। अब इसमें नीम का तेल डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे रिफिल की शीशी में भर लें। लीजिए आपको नैचुरल रिफिल तैयार है। अब आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इससे स्किन को नुकसान होने का खतरा कम होगा है। साथ ही आप अन्य तरह के साइड-इफेक्ट्स से बच सकते हैं।

तारपीन का तेल और कपूर

नैचुरल रिफिल तैयार करने के लिए सबसे पहले कपूर की टिकिया को अच्छी तरह से बारीक-बारीक पीस लें। अब इसे रिफिल करने वाली शीशी में डालें और इसमें तारपीन का तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर लें। लीजिए आपका नैचुरल रिफिल तैयार है। अब आप इसे बिना किसी साइड-इफेक्ट्स के प्रयोग में ला सकते हैं।

नारियल का तेल और कपूर

नारियल का तेल और कपूर को मिक्स करके भी आप रिफिल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए रिफिल का ढक्कर खोलकर इसमें कपूर की टिकिया को पीसकर डाल लें। इसके बाद इसमें नारियल तेल डालें और ढक्कन को बंद कर लें। ऐसा करने से मच्छर तुरंत भाग जाएंगे।

मई-जून माह में मच्छरों के आतंक को कम करने के लिए आप इन नैचुरल रिफिल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप मच्छरों से बचाव के लिए कई अन्य तरीकें जैसे- मच्छरदानी लगाकर सोएं, घर के आसपास सफाई रखें, इत्यादि फॉलो करें। साथ ही अगर आपको शरीर में किसी तरह की परेशानी नजर आ रही है तो अपना चेकअप जरूर कराएं।