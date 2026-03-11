Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Low BP ko Kaise Normal Kare: तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर शरीर पर बुरी तरह से पड़ता है। ये शरीर के कई सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी एक है। गर्मी के मौसम में कई लोगों को अचानक कमजोरी, चक्कर आना, सिर हल्का लगना या बेहोशी जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है। अक्सर इसका कारण लो ब्लड प्रेशर (Low BP) होता है। धूप में ज्यादा देर रहने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे बीपी गिर सकता है। जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो त्वचा की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, ताकि शरीर ठंडा रह सके। लेकिन, इस प्रक्रिया में रक्त का प्रवाह त्वचा की ओर ज्यादा हो जाता है और इससे मस्तिष्क तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से चक्कर आने या कमजोरी जैसा महसूस होता है। अगर गर्मियों में धूप में रहने से आपका बीपी भी गिर जाता है, तो आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant, Internal Medicine, Aakash Healthcare) से जानते हैं ब्लड प्रेशर को तुरंत बढ़ाने के तरीके-
गर्मी में ज्यादा पसीना आने की वजह से शरीर से सोडियम और कई जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। अगर इस स्थिति में पानी या कोई तरल पदार्थ न लिया जाए, तो ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। बुजुर्गों, डायबिटीज, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप की दवाइंया लेने वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए गर्मियों में ब्लड प्रेशर को संतुलन में बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। घर से बाहर निकलते हुए अपने साथ पानी जरूर रखें और हर आधे घंटे में पानी पीते रहें।
गर्मियों में अगर बीपी बार-बार गिर जाता है, तो नारियल पानी जरूर पिएं। नारियल पानी या नींबू पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। इन तरल पदार्थों को पीने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में मदद मिलती है। अगर बीपी कम होने की वजह से चक्कर आते हैं, तो तुरंत छांव या ठंडी जगह पर बैठ जाएं। पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर रखना चाहिए। इससे रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर बेहतर तरीके से हो पाता है और ब्लड प्रेशर सामान्य होने में मदद मिलती है।
कभी-कभी हल्की मात्रा में नमक लेना भी मददगार हो सकता है। सोडियम शरीर में तरल संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। आप नमकीन स्नैक्स खा सकते हैं या छाछ पी सकते हैं। आप नमक-चीना का घोल बनाकर भी ठंडे पानी के साथ पी सकते हैं। लेकिन, अगर आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्याएं हैं, तो ज्यादा नमक का सेवन करने से बचें।
गर्मी में लो बीपी से बचाव के लिए जीवनशैली में कुछ बदलाव जरूर करें। इससे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की वजह से बार-बार चक्कर आने, बेहोशी, तेज धड़कन या सीने में दर्द जैसे लक्षण महसूस हो तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
