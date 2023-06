रोज सुबह उठते ही चबाएं इस पेड़ का एक पत्ता, बिना दवा के रहेगा डायबिटीज कंट्रोल

Leaf for diabetes: डायबिटीज जैसी बीमारियों से निपटने के लिए लोग दवाओं से ज्यादा घरेलू चीजों पर भरोसा करना पसंद करते हैं। चलिए जानते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किस पेड़ के पत्ते को सुबह खाली पेट चबाना चाहिए।

Best leaf to chew in diabetes: डायबिटीज का खतरा लोगों के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ बुजुर्ग व ज्यादा उम्र वाले लोग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों में भी यह क्रोनिक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज एक क्रोनिक डिजीज है, जिसका जड़ से इलाज संभव नहीं है लेकिन दवाओं की मदद से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखा जा सकता है। वहीं डायबिटीज जैसी बीमारियों से निपटने के लिए लोग दवाओं से ज्यादा घरेलू चीजों पर भरोसा करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू नुस्खे सस्ते होने के साथ-साथ इनसे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहीं दवाएं कहीं न कहीं आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ नुस्खे बहुत आसान होते है और इनसे फायदा भी बहुत होता है। (Jamun leaf for diabetes)

ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले पत्ता

डायबिटीज के मरीजों को खाली पेट न रहने की सलाह दी जाती है और इसलिए सुबह की पहली डाइट उनके लिए बेहद जरूरी होती है। हालांकि, सुबह के समय उन्हें खाना खाने से पहले खाली पेट जामुन का पत्ता चबाने की सलाह दी जाती है। यदि डायबिटीज के किसी मरीज के घर या उसके आसपास कोई जामुन का पेड़ है, तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है।

डायबिटीज में जामुन का पत्ता

डायबिटीज के मरीजों के लिए जामुन का पत्ता काफी फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए जामुन के पत्ते से कई औषधियां बनाई जाती हैं। वहीं जामुन के पत्ते से निकलने वाले रस मे कई ऐसे खास तरह के एजेंट पाए जाते हैं, जो बढ़ते ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं।

सुबह के समय ही चबाएं पत्ता

डायबिटीज के मरीजों के लिए जामुन के पत्ते को बेहद फायदेमंद माना जाता है और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसे सुबह के समय चबाने की सलाह दी जाती है। सुबह खाना खाने से पहले एक जामुन का एक या दो पत्ते लें उन्हें ताजे पानी से अच्छे से धोएं और चबाएं। चबाने के बाद पत्ते से निकला रस पीएं और चबाने के बाद पत्ते के बचे हुए भाग को थूक दें।

जामुन का पत्ता चबाने के अन्य फायदे

सिर्फ डायबिटीज ही नहीं जामुन का पत्ता चबाने से अन्य लोगों के भी कई फायदे मिल सकते हैं। जामुन के पत्तों में एंटीहाइपरग्लाइसेमिक, एंटीहाइपरलिपिडेमिक और एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे सेहत को कई अलग-अलग फायदे मिलते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो जामुन के पत्तों का सेवन किया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में बताए गए घरेलू उपाय व नुस्खे सिर्फ जानकारी के लिए दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराते रहना चाहिए और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

