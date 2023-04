बच्चों को बीमार कर सकते हैं चूहे, घर से चूहे भगाने के लिए आजमाएं ये 3 देसी तरीके

चूहे भगाने का आसान तरीका: बारिश के बाद अचानक से घर में चूहे बढ़ गए हैं तो, इनसे सतर्क रहें और छुटकापा पाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं।

क्या इन दिनों आपके घरों में चूहों का आना जाना बढ़ गया है। ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है नहीं तो ये चूहे आपको बीमार कर सकते हैं। जी हां, चूहों से हंता वायरस, प्लेग वायरस और कई बीमारियां फैल सकती हैं। इससे आप ही नहीं बल्कि बच्चे (Kids get sick from rats) भी बीमार पड़ सकते हैं। जैसे कि चूहे खाने-पीने की चीजों को जूठा कर सकते हैं। साथ ही ये फर्श पर खेलने वाले बच्चों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। कैसे जानते हैं और फिर जानेंगे घर से चूहे भगाने का उपाय (Home Remedies to Get Rid of Rats and Mice)

बच्चों को कैसे बीमार कर सकते हैं चूहे-Kids get sick from rats in hindi

चूहे बच्चों को आसानी से बीमार कर सकते हैं। दरअसल, चूहे रोटावायरस (Rotavirus) फैला सकते हैं और बच्चों में कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जैसे

- हंता वायरस (Hantavirus), जिसके कारण आपके बच्चों में बुखार, उल्टी और दस्त जैसी समस्या हो सकती है।

-लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिन्जाइटिस वायरस (Lymphocytic choriomeningitis virus) जिसमें मतली, उल्टी, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और भूख न लगना जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

- चूहों के काटने से बुखार हो सकता है (Rat Bite Fever)

-प्लेग(plague) फैल सकता है।

घर से चूहे भगाने के लिए आजमाएं ये 3 देसी तरीके-Home remedies to get rid of rats in hindi

1. लाल मिर्च पाउडर का करें इस्तेमाल

लाल मिर्च पाउडर चूहों को भगाने के लिए कारगर तरीके से काम कर सकते हैं। दरअसल, चूहों को इनसे एलर्जी होती है और इसलिए जहां ये होता है वहां चूहे नहीं फटकते। इसलिए आप एक काम ये कर सकते हैं, जहां जहां आपके घर में चूहे ज्यादा हों वहां इसे रख दें। साथ ही जिन रास्तों से चूहे आ रहे हों वहां भी इसे रख दें। चूहे अपने आप ही वो जगह छोड़ देंगे।

2. पेपरमिंट के तेल से भगाएं चूहे

पेपरमिंट के तेल की गंध काफी स्ट्रांग होती है, जिससे चूहे भाग सकते हैं। साथ ही पेपरमिंट से निकलने वाली गंध के कारण चूहे आस-पास भी नहीं फटकते हैं। तो, पेपरमिंट का तेललें और इसे रूई में लगा-लगा कर उन जगहों पर रखें जहां चूहों की आवजाही ज्यादा हो। लगातार कुछ दिनों तक ये काम करते रहें। चूहे अपने आप घर में आना बंद कर देंगे।

3. प्याज से भगाएं घर के चूहे

चूहों को घर से भगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल एक कारगर तरीका हो सकता है। प्याज में एक तेज महक होती है जो कि चूहों को भगा सकती है। इस गंध से उनका सिर चकरा सकता है। तो, प्याज लें और इसे काट-काट कर और टुकड़ों में चूहों के छिपने वाली जगहों पर रख दें। जैसे ही ये महक उन तक पहुंचेगी वो अपने आप भी आना बंद कर देंगे।

तो, चूहे भगाने के देसी तरीकों को लगातार कुछ दिनों तक अपनाएं और इनसे छुटकारा पाएं। साथ ही बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उन्हें फर्श पर खेलने ना दें और खाने की हर चीज को ढक कर रखें।