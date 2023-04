कैसी भी हो कब्ज पिघला देगा घी, जानें इसे सेवन करने के 5 कारगर तरीके

कब्ज में घी का उपयोग: घी में ब्‍यूटिरिक एसिड होता है जो कि बॉवेल मूवमेंट को तेज करने में कारगर तरीके से काम कर सकता है।

How to take ghee for constipation: कब्ज की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। दरअसल, ये खराब लाइफस्टाइल, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और नींद की कमी के कारण हो सकता है। समझने वाली बात यह है कि ये तमाम चीजें हमारे पाचन तंत्र और इसके काम काज को प्रभावित करती है। जैसे कि पहले तो, ये हमारे मेटाबोलिज्म को खराब करती है और फिर बॉवेल मूवमेंट को प्रभावित करके कब्ज का कारण बनती है। इसके अलावा कुछ बीमारियों में भी आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपके लिए घी का सेवन फायदेमंद (ghee for constipation) हो सकता है। क्योंकि घी में ब्‍यूटिरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो कि मेटाबॉलिज्‍म में करता है और स्‍टूल के मूवमेंट में तेजी लाता है। तो, आइए जानते हैं कब्ज में घी का प्रयोग कैसे करें।

कब्ज में घी का उपयोग-How do you use ghee as a laxative for constipation in hindi

1. सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लें घी

अगर आपको बवासीर की समस्या है या फिर लंबे समय से कब्ज की समस्या हो रही है तो आपको खाली पेट देसी घी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए पानी को गुनगुना करें और फिर इसमें देसी घी मिला लें। अब इस पानी को पिएं। कुछ घंटों के बाद ही आप इसका असर देखने लगेंगे। ये आंतों से गंदगी को साफ करके पेट साफ करने में मदद करेगा।

2. चाय में घी पीने के फायदे

ये सुन कर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन कब्ज की समस्या में इस तरह से घी का सेवन लैक्टेसिव की तरह काम कर सकता है। ये पहले तो मल को मुलायन बनाता है और मल त्याग को आसान बनाने में मदद करता है। इस तरह ये पेट साफ करने और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो, पानी लें, उसमें चायपत्ती खौला लें, ऊपर से नमक और 1 चम्मच घी मिलाएं। अब इस चाय को छान लें और दो बूंद नींबू डाल कर पिएं।

3. घी और मिश्री के फायदे

घी और मिश्री दोनों ही पेट साफ करने के लिए कारगर तरीके से काम करते हैं। इसके लिए पहले तो 1 गिलास पानी में मिश्री भिगो कर रख दें। ये काम आप रात को कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि पहले मिश्री पीस लें, फिर इसे घी मिलाएं और गर्म पानी के साथ लें। ये जमे हुए मल को पेट से बाहर करने से साथ एक्सिडिटी की समस्या में भी कारगर होगा।

4. इसबगोल भूसी के साथ लें घी

इसबगोल भूसी कब्ज दूर करने में कारगर तरीके से काम कर सकती है। इसके लिए आपको एक काम करना है। पहले को एक गिसास पानी में आधा चम्मच इसबगोल भूसी मिलाएं। फिर इसमें ऊपर से गर्म घी मिलाएं। सबको अच्छे से मिला कर पी लें। ये तरीका कुछ घंटे में आपके पेट को साफ करने में मदद करेगा। साथ ही ये वेट लॉसकरने वालों के लिए भी कारगर है।

5. दूध में घी मिला कर पिएं

अगर आपको हर कुछ दिनों पर कब्ज की समस्या होने लगती है तो आपको रात में दूध में मिला कर घी का सेवन करना चाहिए। ये आपके पेट को साफ करने और मेटाबोलिज्म तेज करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये आंतों की अच्छी सफाई का भी शानदार तरीका है। तो, कब्ज में आप इन 5 तरह से घी का सेवन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद है।

