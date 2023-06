बरसात में बढ़ जाता है जोड़ों का दर्द ? जानें इसके कारण और राहत के आसान उपाय

ठंड बढ़ने के साथ ही जोड़ों में दर्द बढ़ने की शिकायत लोग करने लगते हैं। आइए जानें बरसात में जोड़ों के दर्द की समस्या से राहत के कुछ घरेलू उपायों के बारे में।

Joint Pain In Monsoon: जॉइट पेन या जोड़ों के दर्द की समस्या बरसात और ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। दरअसल, मौसम बदलने के साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के काम करने का तरीका बदल जाता है जिससे ना केवल डाइजेशन से जुड़ी समस्याए बढ़ने लगती है वहीं, ठंड बढ़ने के साथ ही जोड़ों में दर्द बढ़ने की शिकायत लोग करने लगते हैं। जॉइंट पेन बढ़ने के अन्य कई कारण भी हो सकते हैं जैसे, पुरानी चोट, कमजोर हड्डियां या किसी तरह का इंफेक्शन। वहीं, खान-पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई गलतियों के कारण भी लोगों की जॉइट पेन की समस्या गम्भीर हो सकती है। आइए जानें बरसात में जोड़ों के दर्द की समस्या के कारण और कुछ घरेलू उपायों के बारे में। (Joint Pain In Monsoon Home Remedies In Hindi)

बरसात में क्यों बढ़ जाता है जोड़ों में दर्द

जानकारों के अनुसार, जैसा कि खराब पाचन या कमजोर डाइजेशन के कारण भी जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। कई बार खाने-पीने की गलत आदतों के कारण लोगों को पेट में गैस, अपच और एसिडिटी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। बरसात में की जाने वाली ऐसी ही कुछ गलतियां हैं-

खट्टी चीजों जैसी दही का सेवन

पचने में भारी और गैस बनाने वाले फूड्स जैसे राजमा (kidney beans or Rajma), अरबी, उड़द दाल या कटहल खाना।

अधिक मसाले वाला खाना खाना

फ्रिज में रखा गया पुराना, ठंडा या बासी खाना

बासी भोजन खाना

खाना खाने के तुरंत बाद मेहनत वाले काम करना।

खाने के तुरंत बाद सो जाने की आदत।

रात में देर तकजागने की आदत।

जोड़ों के दर्द से आराम पाने के उपाय क्या हैं?

डाइजेशन सुधारे

जैसा कि पाचनशक्ति कमजोर होने के कारण लोगों को जोड़ो में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे में अपनी पाचनशक्ति को मजबूत और तेज बनाएं। इसके लिए-

TRENDING NOW

हल्की डाइट लें।

सुबह गुनगुना पानी पीएं।

रात में सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लें।

खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करें।

घरेलू नुस्खे अपनाएं

अपनी रोजमर्रा की डाइट में सौंफ, अदरक और हींग जैसी चीजों को शामिल करें, जो पाचन शक्ति बढ़ाती हैं।

काली मिर्च, तुलसी और मुलेठी की हर्बल टी पीएं।

इन बातों का रखें ध्यान

RECOMMENDED STORIES