सफेद बालों को दोबारा काला कर देती है ये जड़ी-बूटी, बालों का झड़ना और रूसी भी जायेंगे भूल

Shikakai For Hair Benefits: काले चमकीले बालों की चाहत हर महिला को होती है। लेकिन सफेद बाल इस चाहत पर बुरी तरह से पानी फेर देते हैं। ऐसे में शिकाकाई एक सुपर हर्ब की तरह आपकी मदद कर सकता है।

आजकल की खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें से एक है सफ़ेद बालों की समस्या। सफेद बालों की इस समस्या का जिम्मेदार कहीं ना कहीं महंगे-महंगे शैम्पू और केमिकल्स भी हैं। इस समस्या से निपटने के लिए शिकाकाई (Shikakai In Hindi) आपकी अच्छी मदद कर सकता है। शिकाकाई एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है। जो झाड़ीदार पेड़ पौधों के बीच में उगती है। बालों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए जमानों से शिकाकाई का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। इसमें सैपोनिन नाम का एक यौगिक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के भी गुण होते हैं। जो बालों को काला और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शिकाकाई एक नेचुरल क्लींजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो हल्का सा झाग भी देता है। इस तरह से आप अपने बालों की बनावट में सुधार करते हुए उनकी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा भी बालों से जुड़े शिकाकाई के और भी कई फायदे (Shikakai For Hair Benefits In Hindi) हैं, जिन्हें जान लेना फायदेमंद हो सकता है।

बालों के लिए शिकाकाई के फायदे - Shikakai For Hair Benefits

सफेद बालों को करे काला शिकाकाई - Shikakai For White Hair

शिकाकाई को मेंहदी, आंवला और कॉफी के साथ मिलाकर बालों में लगाया जा सकता है। इससे बालों को काला करने में मदद मिलती है। हालांकि शिकाकाई पहले तो बालों की रंगत को संवारने में मदद करता है और फिर बालों को पोषण भी देता है। इसे बालों की जड़ें मजबूत होती है। अगर सफ़ेद बालों की समस्या है तो ये उन्हें भी काला करता है।

रूसी से छुटकारा दिलाए शिकाकाई - Shikakai For Dandruff

काफी लोग अपने बालों में रूसी की समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। यह समस्या आम है, लेकिन दर्दनाक भी। शिकाकाई में एंटी-फंगल के गुण होते हैं। जो रूसी को हमेशा के लिए हटाने में मददगार होते हैं। इसके अलावा रूखी जड़ों की समस्या को भी कम करने में शिकाकाई मदद करता है। शिकाकाई सिर का ब्लड सर्क्युलेशन दुरुस्त करता है, जिस वजह से रूसी की समस्या नहीं होती। प्याज के रस में शिकाकाई मिलाकर लगाना रूसी के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

बालों का झड़ना करे कंट्रोल शिकाकाई - Shikakai For Hair Fall

विटामिन ए, सी, ई और के सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर शिकाकाई बालों की जड़ों को पोषण देता है। जिससे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। इसके अलावा बालों के ब्लड सर्क्युलेशन को भी शिकाकाई दुरुस्त करता है, जिस वजह से बाल झड़ने की समस्या कंट्रोल होने लगती है। हफ्ते में कम से कम एक बार आंवले के पाउडर में शिकाकाई मिलाकर बालों में लगाने से आपको जल्दी फर्क नजर आने लगेगा।

तो कुछ इस तरह से शिकाकाई बालों के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। इससे ना सिर्फ बालों से छुटकारा मिलता है बल्कि बालों से जुड़ी हर छोटी और बड़ी समस्या से निजात पाया जा सकता है। शिकाई का इस्तेमाल वाकई में काफी हद तक कारगर भी है।

