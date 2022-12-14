नींबू से करें बवासीर (Piles) का इलाज, बस इन 3 तरीकों से कर लें इस्तेमाल

Can Lemon Cure Hemorrhoids : बवासीर की समस्याओं को कम करने के लिए नींबू काफी हेल्दी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं बवासीर में नींबू के फायदे और इस्तेमाल का क्या तरीका है?

piles

Can Lemon Cure Hemorrhoids : बवासीर एक ऐसी बीमारी है, जिससे ग्रसित व्यक्तियों के मलाशय में सूजन आने लगती है। गंभीर स्थितियों में रक्तस्त्राव भी होने लगता है, जिससे खूनी बवासीर भी कहा जाता है। बवासीर से ग्रसित व्यक्तियों को मल त्यागने के दौरान अधिक परेशानी होती है। ऐसे में बवासीर की समस्याओं को कम करना बहुत ही जरूरी है। बवासीर की परेशानियों को कम करने के लिए बेहतर इलाज के साथ-साथ कुछ घरेलू उपचार भी आजमाया जा सकता है। इन घरेलू उपचार में नींबू आपके लिए काफी असरदार साबित हो ( is lemon water good for piles ) सकता है। नींबू के इस्तेमाल से आप बवासीर की समस्याओं को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं बवासीर की परेशानी को कम करने के लिए नींबू का कैसे करें इस्तेमाल और इससे होने वाले फायदे ( नींबू से बवासीर का इलाज ) क्या हैं?

नींबू से बवासीर का इलाज - is Lemon Good for Hemorrhoids

बवासीर की समस्याओं को कम करने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं नींबू से बवासीर की किन परेशानियों को कम करने में मदद मिल ( how to remove external hemorrhoids at home ) सकती है।

सूजन करे कम

बवासीर से ग्रसित व्यक्ति के गुदे में सूजन आ जाती है। ऐसे में नींबू काफी प्रभावी साबित हो सकता है। दरअसल, नींबू में मौजूद विटामिन सी रक्तवाहिकाओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह रक्तवाहिकाओं में होने वाली सूजन को कम कर सकता है, जिससे बवासीर में होने वाली सूजन भी कम करने में मदद मिल सकती है।

सेल्स को रखे सुरक्षित

बवासीर में सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए नींबू का सेवन करें। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो मांसपेशियों की स्फूर्ति को बढ़ावा देता है। साथ ही इससे कोशिकाओं को भी सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है।

दर्द करे कम

नींबू में दर्द-रोधी गुण पाया जाता है। ऐसे में बवासीर में होने वाले दर्द को कम करने में नींबू का सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी माना जा सकता है।

मल त्याग में करे आसानी

बवासीर में नींबू का सेवन करना आपके लिए हेल्दी हो सकता है। दरअसल, नींबू में फाइबर मौजूद होता है, जो मल त्याग की समस्या को कम कर सकता है। यह आपके मल को सॉफ्ट करता है, जिससे त्यागने में आसानी होती है।

एसिडिटी और कब्ज से राहत

नींबू का सेवन करने से पाचन दुरुस्त होता है। बवासीर में एसिडिटी और कब्ज की परेशानी काफी ज्यादा होती है। इन परेशानियों को कम करने के लिए नींबू का सेवन करें। नींबू के सेवन से आप बवासीर में होने वाली कब्ज और एसिडिटी की समस्या को कम कर सकते हैं।

बवासीर में कैसे करें नींबू का सेवन

नींबू का रस लगाएं

बवासीर में होने वाली खुजली और दर्द को कम करने के लिए नींबू के रस को एक कटोरी में निचोड़ लें। अब इसे रुई की मदद से प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे सूजन और दर्द कम हो सकता है।

नींबू को खाने में करें शामिल

बवासीर की समस्याओं को कम करने के लिए आप नियमित रूप के आहार जैसे- दाल, सब्जी, सलाह इत्यादि में एड करके खा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य को अन्य कई लाभ हो सकते हैं।

नींबू पानी पिएं

बवासीर की समस्याओं को दूर करने के लिए नींबू का पानी पिएं। इसके लिए 1 गिलास पानी लें। इसमें 1 नींबू का रस निचोड़कर इसका सेवन करें। इससे काफई राहत मिल सकता है।

बवासीर की समस्याओं को कम करने के लिए आप नींबू का सेवन कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य को कई लाभ होंगे। हालांकि, अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है तो इस स्थिति में एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।