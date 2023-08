कब्ज दूर करने के लिए इस तरह करें अदरक का सेवन, सुबह एक ही बार में पेट होगा खुलकर साफ

Ginger For Constipation: कब्ज की समस्या में अदरक का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जानें उपयोग का तरीका -

Ginger For Constipation: अदरक भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर सूप और सब्जी में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक पोषक तत्वों से भरपूर होता है इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। नियमित रूप से अदरक का सेवन करने से शरीर की कई परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि अदरक कब्ज और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है? दरअसल, अदरक में जिंजरोल होता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अदरक का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, जिससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि अदरक से कब्ज कैसे दूर करें? तो आइए, इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि कब्ज से छुटकारा पाने के लिए अदरक का इस्तेमाल कैसे करें (How to use ginger for constipation In Hindi) -

अदरक की चाय

अदरक की चाय का सेवन पाचन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसको पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, जिससे कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप एक बर्तन में एक कप पानी डालकर गर्म कर लें। इसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा घिसकर डालें और अच्छी तरह उबाल लें। फिर इसे कप में छान लें और इसमें शहद मिलाकर सेवन करें। इस चाय को पीने से गैस और पेट दर्द की समस्या से राहत मिल सकती है।

अदरक का चूर्ण

कब्ज की समस्या दूर करने में अदरक का चूर्ण लाभकारी साबित हो सकता है। इसके सेवन से डाइजेशन बेहतर होता है, जिससे पाचन संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपको कब्ज रहती है, तो रोज रात में सोने से पहले एक चम्मच अदरक के चूर्ण का सेवन एक गिलास गुनगुने पानी के साथ करें। इससे सुबह पेट खुलकर साफ होगा।

अदरक और नींबू की चाय

कब्ज की समस्या में अदरक और नींबू की चाय का सेवन काफी लाभकारी साबित हो सकता है। इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर उबाल लें। फिर इसे छानकर इसमें एक नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाएं। इस चाय का सेवन करने से कब्ज और गैस की समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

अदरक का रस

अदरक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुणों से भरपूर होता है। अदरक का सेवन करने से उल्टी, मतली, गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप भोजन करने के आधे घंटे पहले अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखें और धीरे-धीरे चबाते रहें। अदरक का रस पेट में जाकर पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे आपको कब्ज और गैस से छुटकारा मिल सकता है।

कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इन 4 तरीकों से अदरक का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

