बवासीर की समस्याओं को दूर कर सकता है एलोवेरा, इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल

Aloe Vera For Piles: बवासीर की परेशानियों को कम करने में एलोवेरा काफी प्रभावी हो सकता है। आइए, जानते हैं कैसे करें इसका इस्तेमाल?

How To Use Aloe Vera For Piles In Hindi: बवासीर या पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, जिसमें मलाशय के भीतरी और बाहरी हिस्से में सूजन आने लगती है। यह स्थिति आपके लिए काफी दर्दनाक हो सकती है। बवासीर से पीड़ित मरीज को मल त्यागने में काफी परेशानी महसूस होती है। इतना ही नहीं, कई बार मल त्याग करते समय गंभीर दर्द और ब्लीडिंग का सामना भी करना पड़ता है। बवासीर का इलाज करने के लिए कुछ घरेलू उपाय काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इन्हीं उपायों में एलोवेरा भी शामिल है। जी हां, एलोवेरा में मौजूद गुण बवासीर में सूजन और दर्द की समस्या से राहत दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आइए, जानते हैं बवासीर की परेशानी को दूर करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल कैसे करें?

बवासीर में कैसे फायदेमंद है एलोवेरा? - Is Aloe Vera Good For Hemorrhoids

एलोवेरा कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल करने से कब्ज से लेकर बवासीर की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसमें एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो बवासीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। खूनी और बादी, दोनों तरह की बवासीर को दूर करने के लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल कई तरीकों से कर सकते हैं।

बवासीर में एलोवेरा का प्रयोग कैसे करें? - Ways To Use Aloe vera For Piles In Hindi

एलोवेरा जूस

बवासीर की समस्या में एलोवेरा जूस का सेवन फायदेमंद होता है। इस जूस को पीने से आपको दर्द और ब्लीडिंग से काफी राहत मिलेगी। एलोवेरा का जूस बनाने के लिए आप एलोवेरा के ताजे पत्ते को काट लें। फिर इसके गूदे को मिक्सी में पीसकर जूस बना लें। रोजाना सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है।

TRENDING NOW

एलोवेरा के पत्तों का लेप

बवासीर से ग्रसित व्यक्ति के गुदे में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से शौच के वक्त काफी परेशानी होती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा के पत्तों को पीसकर उसका लेप प्रभावित हिस्से पर लगाएं। इससे सूजन और दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है। आप दिन में तीन से चार बार इस लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एलोवेरा जेल

बवासीर की समस्याओं को कम करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप एक चम्मच ताजा एलोवेरा जेल लें। इसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। नियमित रूप से दो हफ्ते तक रोजाना रात में सोने से पहले इस लेप को लगाएं। इससे आपको आराम जरूर मिलेगा।

बवासीर की परेशानियों को दूर करने के लिए एलोवेरा काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, अगर आपकी समस्या बढ़ रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES