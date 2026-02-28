बाल झड़ने से छुटकारा चाहते हैं, तो नारियल तेल में ऐसे मिक्स करके लगाएं एलोवेरा

Hair Fall ke Liye Kya Karen: बालों का झड़ना रोकने के लिए आप कुछ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो काफी प्रभावी साबित होती हैं। इन्हीं नेचुरल चीजों में नारियल और एलोवेरा का मिक्स करके इस्तेमाल करना भी काफी फायदेमंद माना गया है।

Hair Fall ke Liye Aloe Vera Lagane Aur Coconut Oil: एक बड़ी संख्या में लोग आज के समय में बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किस कारण से हेयर फॉल हो रहा है। वैसे तो बाल झड़ने के पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जैसे मानसिक तनाव, हार्मोन असंतुलन और ऑटोइम्यून डिजीज आदि। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में लोगों के हेयर फॉल के पीछे आमतौर पर प्रदूषण, सही खानपान न होना और खराब जीवनशैली की आदतों के कारण होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी स्थितियों में न तो बालों की देखभाल ठीक से हो पाती है और न बालों को पर्याप्त पोषण मिल पाता है। यही कारण है कि कई बार महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी काम नहीं कर पाते हैं। वहीं देसी और नेचुरल नुस्खे कई बार अच्छे और प्रभावी तरीके से काम कर जाते हैं। ऐसे ही देसी और नेचुरल नुस्खे प्रभावी रूप से काम करने लगते हैं। ऐसे ही एक नेचुरल नुस्खे के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं, जो बालों के झड़ने की समस्या को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।

बालों के लिए एलोवेरा और नारियल का तेल

बालों के लिए इन दोनों के गुण कोई छिपे हुए नहीं है। एलोवेरा की बात करें तो यह स्कैल्प (खोपड़ी) में पोषण की कमी को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण स्कैल्प की स्किन में किसी तरह की एलर्जी होने से रोकते हैं। दूसरी तरफ नारियल के तेल का इस्तेमाल सदियों से बालों के लिए किया जा रहा है, जो बालों को प्राकृतिक रूप से पोषण तो प्रदान करता ही है साथ ही साथ इसके एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-डेंड्रफ गुण बालों को रूसी को रोकते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं।

जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करके बालों में लगाते हैं, तो यह देसी नुस्खा एक प्रभावी देसी दवा बन कर बालों में काम करता है।

कैसे करें इस्तेमाल

सबसे पहले एलोवेरा और नारियल तेल को सामान्य मात्रा में मिक्स कर लें। अगर आप एक बार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक चम्मच नारियल का तेल और एक चम्मच ताजे एलोवेरा से निकाला रस एक कटोरी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करते हुए लगा लें। कम से कम 20 मिनट इसे बालों में रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

बालों को साफ पानी में बिना शैंपू के ही धोएं और अगर आपके बाल अच्छे से साफ नहीं हुए हैं, तो फिर 3 से 4 घंटे के बाद आप फिर से बालों में शैंपू कर लें। इस खास नुस्खे का इस्तेमाल आप हफ्ते में दो या तीन बार कर सकते हैं, रोजाना इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक या दो हफ्तों में आपको हेयर फॉल कंट्रोल में असर दिखने लगता है।

किन बातों का रखें ध्यान

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस नुस्खे के साथ-साथ आपको सही डाइट और सही लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। साथ ही अगर आपको हेयर फॉल किसी अंदरूनी बीमारी के कारण हो रहा है, तो ये देसी नुस्खे काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना होगा।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।