सर्दियों के दौरान दही जमाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं। दही जमाना (how to set curd in winters)वास्तव में मुश्किल काम है लेकिन जैसे-जैसे ठंड का मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है दही न जमने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में अगर आप दही जमाते हैं तो ज्यादातर दिन आपका दही या तो बहुत पानी वाला जमता है या फिर सही से जम हीं नहीं पाता है। अगर आप चिलचिलाती सर्दी में ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस लेख में हम आपको ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जो आपको सर्दी में गाढ़ा दही जमाने (how to set curd in winters) में मदद करेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं ये तरीके।

सर्दियां में दही जमाना क्यों मुश्किल? (how to set curd in winters)

आमतौर पर जब सर्दी बढ़ती है या फिर तापमान कम होना शुरू होता है तो दही को जमाने में मुश्किल आती है। गर्म दूध को जल्दी ठंडा करने के लिए सर्दियों का तापमान पर्याप्त होता है, जो इस प्रक्रिया में बाधा पैदा करता है। यही एक कारण है कि दही जमना सर्दियों में मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी माताएं लंबे समय तक दूध के गर्म तापमान (how to set curd in winters)को बनाए रखने के लिए दही के कंटेनर के चारों ओर एक तौलिया या कपड़े को लपेटे रखती हैं। गर्मियों के दौरान, इस प्रक्रिया में केवल 5-7 घंटे लगते हैं, लेकिन सर्दियों में 12 घंटे तक का समय भी लग सकता है।

दही जमाने का सही तरीका

सर्दियों के मौसम में दही जमाने (how to set curd in winters) का सबसे अच्छा तरीका है हांडी विधि। हांडी को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसकी गर्मी बनी रहती है और ये दूध को लंबे समय तक गर्म रखता है। दही को सही तरीके से जमाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। अब इसमें 1-2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप फुल-फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस स्टेप को छोड़ दें। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून दही स्टार्टर मिलाएं और दूध को अच्छी तरह से फेंट लें। अब हांडी में दूध डालें और इसे तब तक के लिए एक ऐसी जगह पर रख दें, जहां इसे कोई न छुएं।

दही जमाने का एक और तरीका है कि आप अपने दही जमाने वाले कंटेनर में दूध डालें और फिर कंटेनर को हांडी में रखें। हांडी में थोड़ा गर्म पानी डालें और एक तरफ रख दें। हांडी कुछ समय के लिए पानी की गर्मी को बनाए रखेगा, जो दूध को गर्म रखेगा और तेजी से दही जमाने में मदद करेगा।

कितना होना चाहिए दूध का सही तापमान?

आमतौर पर दूध का तापमान ही निर्धारित करता है कि आपका दही (how to set curd in winters) कितनी अच्छी तरह जमेगा। बहुत ठंडा या बहुत गर्म तापमान दही के जमने की प्रक्रिया को कठिन बना सकता है। सबसे पहले दूध को ठीक से उबालें और आंच बंद कर दें। एक बार जब उबला हुआ दूध 20 फीसदी तक ठंडा हो जाता है, तो दूध, जमने के लिए तैयार हो जाता है। आधा किलो दूध आसानी से लगभग 1 बड़ा चम्मच दही के साथ जमाया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि दही को जमाने से पहले आप दूध के साथ पारपंरिक दही को अच्छी तरह मिला लें।

दही जमने में लगेगा कितना वक्त (how to set curd in winters)

गर्मियों में दही को जमने में लगभग 4 से 7 घंटे लगते हैं, जबकि सर्दियों में थोड़ा अधिक समय लगता है। ठंड के मौसम में दही को जमने (how to set curd in winters) में लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। सुनिश्चित करें कि दही जमाए जाने से पहले दूध का तापमान पर्याप्त गर्म हो अन्यथा दही ठीक से नहीं जमेगा।