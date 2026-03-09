Add The Health Site as a
दांत में लगे कीड़े को कैसे हटाएं? जाने 5 तरीके, जिनसे कैविटी भी होगी खत्म

Remedies for tooth worms : दांतों में लगने वाले कीड़े की परेशानी को दूर करने के लिए घरेलू उपाय काफी कारगर साबित हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे असरदार उपाय बताएंगे, जिससे कैविटी को भी दूर किया जा सकता है।

Written by Kishori Mishra |Published : March 9, 2026 10:25 AM IST

How to get rid of tooth worms : दांतों में कीड़े लगने पर काफी ज्यादा असहनीय दर्द होता है। यह परेशानी नुकसानदायक बैक्टीरिया और एसिड के संपर्क में आने से होती है। दांतों की मामूली सड़न अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर परेशानी गंभीर हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। वहीं, हल्के-फुल्के सड़न और कीड़े लगने की परेशानी को आप घर में रखी चीजों से ठीक कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही असरदार नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिससे दांतों में लगे कीड़े की परेशानी को कम किया  जा सकता है। आइए जानते हैं दांतों में कीड़े लगने पर क्या करें?

एसेंशियल ऑयल से करें कुल्ला

दांतों में कीड़े लगने की परेशानी को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो एसेंशियल ऑयल की मदद से कुल्ला कर सकते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में कुछ मिंट ऑयल, लौंग का तेल या फिर दालचीनी का तेल मिक्स करें। अब इस पानी से कुल्ला करें। इससे काफी हद तक दांतों की सड़न या फिर दांतों में कीड़े लगने की परेशानी को कम किया जा सकता है।

लौंग के तेल से करें मसाज

दांतों में कीड़े लगने की परेशानी को दूर करने के लिए आप लौंग के तेल का प्रयोगकर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो दांतों में कीड़े लगने की परेशानी को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले लौंग के तेल की कुछ बूंदें लें, इस तेल को अपने दांतों पर लगाकर अच्छी तरह से मसाज करें। इसके कुछ देर बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करें। इससे दांतों की परेशानी को दूर किया जा सकता है।

दांतों पर लगाएं लहसुन का पेस्ट

कैविटी या फिर दांतों में कीड़े लगने की परेशानी को कम करने के लिए आप लहसुन के पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पेस्ट का प्रयोग करने के लिए आप 2 से 3 लहसुन की कलियां लें, इसे पीसकर अपने दांतों पर लगाएं। इसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करें। इससे आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है।

नीम के दातुन का करें प्रयोग

कैविटी या फिर दांतों में कीड़े लगने की परेशानी को दूर करने के लिए आप नीम के दातुन का प्रयोग कर सकते हैं। नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मसूड़ों और दांतों में होने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दातुन का प्रयोग आप ब्रश के रूप में कर सकते हैं।

हल्दी और नमक से करें दांतों की सफाई

कीड़े की परेशानी को कम करने के लिए हल्दी और नमक के पेस्ट से दांतों की सफाई की जा सकती है। हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दांतों में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा कर सकते हैं। इससे दांतों में लगने वाले कीड़े की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है।

Highlights

  • लहसुन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दांतों की सड़न को कम कर सकते हैं।
  • नीम में मौजूद गुण दांतों में कीड़े की परेशानी कम कर सकते हैं।
  • लौंग तेल से दांतों की परेशानी को कम किया जा सकता है।

