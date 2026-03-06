छाती में गैस चढ़ने पर क्या करें? जाने 5 उपाय, जिनसे तुरंत मिलेगा आराम

Remedies for Chest pain due to gas : सीने में गैस की वजह से होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान से नुस्खों के बारे में-

Chest pain due to gas home remedies

Chest pain due to gas home remedies : सीने में दर्द अचानक से हो, तो इससे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत इलाज की जरूरत हो सकती है। लेकिन हर स्थिति गंभीर हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई बार सीने में दर्द के पीछे गैस की परेशानी हो सकती है। जी हां, गैस के कारण भी छाती में दर्द हो सकता है। इसके लिए आपको अपने लक्षणों पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होती है। गैस की वजह से सीने में दर्द हो सकता है। दरअसल, जब गैस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फंस जाती है, तो इससे प्रेशर और ब्लोटिंग हो सकती है, जिससे सीने में तकलीफ या दर्द हो सकता है। यह हल्का दर्द या प्रेशर जैसा महसूस हो सकता है और कंधों, पीठ या पेट तक फैल सकता है। इस दर्द को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का प्रयोग कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिससे छाती में गैस की परेशानी को कम किया जा सके। आइए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में-

सीने में गैस, हो तो क्या करें? - How do you get rid of trapped gas in your chest?

छाती में दर्द की परेशानी को दूर करने के लिए आप कुछ नुस्खों का सहारा ले सकते हैं। इन नुस्खों से गैस की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में-

पिएं अजवाइन का पानी

होली में ढेर सारे पकवान खाने के बाद पेट में काफी ज्यादा गैस बनने लगता है, जो धीरे-धीरे सीने तक पहुंचकर परेशान करता है। इस परेशानी को कम करने के लिए आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। यह गैस की वजह से होने वाले दर्द को काफी हद तक कम कर सकताा है। इसमें पाचन शक्ति को मजबूतकरने का गुण पाया जाता है, जिससे गैस की परेशानी कम हो सकती है।

सौंफ का पानी गैस से दिलाए राहत

सीनेे में गैस की वजह से होने वाले दर्द को कम करने के लिए सौंफ का पानी पी सकते हैं। सौंफ पेट के लिए काफी अच्छा होता है। इस पानी को तैयार करने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी लें, इसमें 1 चम्मच सौंफ डालकर इसे अच्छी तरह से उबाल लें। अब इस पानी को छानकर पिएं। इससे गैस की परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

गैस से राहत दिलाए अदरक

अदरक, गैस की परेशानी को कम करने के लिए एक और घरेलू नुस्खा है, जो गैस जैसी डाइजेस्टिव समस्याओं में मदद कर सकता है। अगर आप गैस के दर्द से परेशान हैं, तो अदरक से बनी चाय का सेवन करें। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गैस, एसिड रिफ्लक्स और सीने की जलन से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसे सूप, सब्जी और करी में डालकर खाया जा सकता है। इससे तुरंत आराम पाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है।

रोज एक्सरसाइज़ करें

डाइजेशन हेल्थ के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीने में गैस के दर्द से परेशान हैं, तो वॉकिंग, स्विमिंग, योगा या किसी भी दूसरी तरह की एक्सरसाइज़ करें। इसस गैस पास होने में मदद मिल सकती है। इससे सीने के दर्द को मैनेज करने में मदद मिल सकती है।

मसालेदार खाने से बचें

एसिडिटी और गैस आमतौर पर मसालेदार, ऑयली या खराब खाना खाने से होती है। इसलिए, अगर आप पेट की गैस से दूर रहना चाहते हैं, तो भारी और चिकना खाना खाने से बचें। इसके बजाय, अपनी डाइट में ओट्स, खिचड़ी, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, विटामिन C से भरपूर खाना, नट्स, बीज और अंडे का सफेद भाग शामिल करें।

Highlights

मसालेदार खाने से गैस की परेशानी ज्यादा होती है।

सीने में गैस के दर्द को कम करने के लिए अदरक की चाय पिएं।

सौंफ का पानी गैस की परेशानी को कम कर सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।