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गर्मी में शरीर में पानी की कमी दूर करते हैं ये 5 घरेलू उपाय, डाइट में इस तरह करें शामिल

गर्मी में शरीर में पानी की कमी होना एक बेहद आम समस्या है। इससे राहत पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 18, 2026 12:42 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

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hydration tips

गर्मी का मौसम अपने साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में सबसे आम है शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) होना। तेज धूप और ज्यादा पसीने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसकी वजह से चक्कर आना, थकान, सिरदर्द और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोग शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। लेकिन, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इस मौसम में आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स पीनी चाहिए, जो ज्यादा महंगी न हो और शरीर को हाइड्रेट भी रखें। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं-

पानी की कमी दूर करने के लिए घरेलू उपाय

गर्मी में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं।

1. नींबू पानी

गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी दूर करने के लिए आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। नींबू का पानी, शरीर को हाइड्रेट करने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय साबित हो सकता है। नींबू पानी में विटामिन-सी और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। नींबू पानी पीने से शरीर की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। आप दिन में एक से दो गिलास नींबू पानी पी सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा नमक और चीनी भी मिलाएं।

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2. नारियल पानी

नारियल पानी भी शरीर में पानी की कमी को दूर करने में असरदार साबित होता है। नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो पानी की कमी को दूर करने में मदद करते हैं। नारियल पानी पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है और पाचन भी बेहतर होता है। नारियल पानी पीने से हीटस्ट्रोक से भी बचाव होता है। आप रोज सुबह या दोपहर में एक गिलास नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं।

3. फलों का सेवन करें

फलों में पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए इस मौसम में फलों का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। फल खाने से पानी की कमी दूर होती है। गर्मियों में आप तरबूज, खीरा, खरबूजा और संतरा आदि का सेवन कर सकते हैं। आप दिन में एक से दो कटोरी फल खाएं। इससे पानी की कमी पूरी होगा और शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी।

4. छाछ पिएं

गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति को छाछ जरूर पीना चाहिए। छाछ शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और पाचन-तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पेट के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। गर्मी के मौसम में लंच के बाद एक गिलास छाछ पीना फायदेमंद हो सकता है। आप इसमें जीरा पाउडर और काला नमक डालकर पी सकते हैं। इससे शरीर में एनर्जी आएगी और पेट को ठंडक मिलेगी।

5. बेल का शरबत

गर्मी के मौसम में बेल का शरबत पीना बेहद फायदेमंद होता है। यह शरीर को ठंडत देता है और बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। बेल का शरबत पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है। इस शरबत को पीने से पेट से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं। इस शरबत को पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। स्वस्थ रहने के लिए आप सप्ताह में 2-3 बार बेल का शरबत पी सकते हैं।

Disclaimer: गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए आप ऊपर बताए गए घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। पानी की कमी दूर करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें। इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अगर पानी की कमी की वजह से थकान, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्याएं हों तो डॉक्टर से जरूर मिलें। 

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More