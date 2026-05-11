गर्मी में पेट की जलन शांत करेंगे ये 5 घरेलू उपाय, गर्मी में सेवन करने से मिलेगा फायदा

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Written By: Anju Rawat | Published : May 11, 2026 1:04 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja
गर्मी के मौसम में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करती हैं। इसमें पेट में जलन होना एक सबसे आम समस्या है। इस मौसम में कई लोग पेट की जलन से परेशान रहते हैं। पेट में जलन होने पर व्यक्ति को काफी इरिटेशन महसूस होती है। पेट में जलन कई कारणों से हो सकती है, लेकिन अक्सर सिर्फ एसिडिटी या गर्मी की वजह से जलन हो रही है तो आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से ही इससे राहत पा सकते हैं। आमतौर पर पेट में जलन होने पर लग तुरंत दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। जबकि, आपको सिर्फ घरेलू उपायों की मदद से ही पेट की जलन से राहत मिल सकती है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-
पेट की जलन कम करने के लिए आप कुछ घऱेलू उपाय आजमा सकते हैं।
पेट की जलन शांत करने के लिए आप ठंडा दूध पी सकते हैं। आप एक गिलास फ्रिज में रखा हुआ दूध लें और इसे पी लें। इससे पेट की जलन में तुरंत आराम मिलेगा। लेकिन, दूध में चीनी या कोई भी मसाला उपयोग न करें। दूध को खाली पेट पीने से भी बचें, इससे आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। आप खाना खाने के थोड़ी देर बार ठंडा दूध पी सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा।
पेट की जलन कम करने के लिए आप सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। सौंफ की तासीर काफी ठंडी होती है। अगर आप कुछ दिनों तक रोजाना सौंफ का पानी पिएंगे, तो इससे पेट की जलन भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप एक गिलास पानी लें और इसमें सौंफ के बीज मिलाएं। अब इस पानी को रोज सुबह खाली पेट पी लें। आप चाहें तो एक गिलास पानी में सौंफ का पाउडर मिलाकर भी ले सकते हैं। खाना खाने के बाद सौंफ के बीज चबाना भी फायदेमंद होता है।
गर्मियों में नारियल पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और पेट को ठंडक पहुंचाता है। इस पानी को पीने से एसिडिटी में भी आराम मिलता है। आप रोज सुबह खाली पेट एक गिलास नारियल पानी पी सकते हैं। पेट की जलन कम करने के लिए आपको ज्यादा पैकेट वाले ड्रिंक्स का सेवन करने से परहेज करना चाहिए।
अगर गर्मी के मौसम में पेट में ज्यादा जलन होती है, तो आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो पाचन-तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। छाछ पेट की गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक गिलास छाछ लें और इसमें थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा और पुदीना डालें। आप लंच के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको काफी आराम मिलेगा और डाइजेशन में भी सुधार होगा।
Disclaimer: गर्मियों में एसिडिटी की समस्या होना बेहद आम है। इसकी वजह से पेट और सीने में जलन हो जाती है। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। लेकिन, अगर बार-बार पेट में जलन होती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। क्योंकि, कई बार डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं की वजह से भी यह समस्या हो सकती है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.