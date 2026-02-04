मल त्यागने में हो रही है परेशानी? इन 5 टिप्स से टॉयलेट सीट पर बैठते ही पेट की गंदगी हो जाएगी बाहर

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Remedies to Cure Piles : बवासारी एक गंभीर समस्या है, जो गुदा और उसके निचले हिस्से में नसों में सूजन की वजह से होती है। इस बीमारी को आम भाषा में पाइल्स यानी बवासीर कहते हैं। यह समस्या गुदा और मलाशय की नसों पर दबाव बढ़ने के कारण होती है। इसके मुख्य कारणों में कब्ज, मल त्यागते समय जोर लगाना, गर्भावस्था, मोटापा, कम फाइबर वाला खाना और बहुत देर तक टॉयलेट में बैठे रहना शामिल है। जब यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो मल त्यागने में बहुत दर्द महसूस होता है, साथ खून तक निकलने लगता है। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।
वैसे, तो इस असहज स्थिति को ठीक करने के लिए मेडिकल इलाज ज़रूरी है, लेकिन ऐसे कुछ उपाय हैं, जिनकी मदद से ठीक होने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। आइए आपको इन टिप्स के बारे में बताते हैं।
टॉयलेट सीट पर बैठते समय अपने पैरों को स्टूल पर रखें। इससे मल त्याग करना आसान हो जाता है। इससे आपको मल त्यागते समय ज्यादा दर्दमहसूस नहीं होता है।
टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करने से बचें ताकि ध्यान न भटके। दरअसल, ज्यादातर लोगों को यह आदत होती है कि बाथरूम में भी फोन लेकर जाते हैं। इससे ज्यादा वक्त लगता है। ऐसे में टॉयलेट या बाथरूम में फोन लेकर न जाए और यह सुनिश्चित करें कि सीट पर बिताया गया समय पांच मिनट से कम हो।
अगर आप अपनी पाइल्स की समस्या को ठीक करना चाहते हैं और इसमें होने वाले दर्द से बचना चाहते हैं, तो अपनी डाइट ऐसी रखें जिसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर शामिल हों। इसके लिए आप साइलियम, चिया सीड्स और अलसी के बीज को शामिल कर सकते हैं। ये घुलनशील फाइबर भोजन नली के अंदर खाने के अपशिष्ट को नरम करते हैं, जबकि सब्जियों के छिलके, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज जैसे अघुलनशील फाइबर मल को आगे बढ़ाते हैं। इससे आपको मल त्यागने में ना तो ज्यादा देर लगती है और ना ही दिक्कत होती है।
पाइल्स की समस्या से राहत पाने के लिए हमेशा अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहें। दरअसल, भोजन नली में पानी के बिना फाइबर कब्ज को और खराब कर देता है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी होता है।
पाइल्स की समस्या में मल त्यागने के बाद पोंछने से गुदा में जलन हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। बिडेट का इस्तेमाल करना ज़्यादा आरामदायक विकल्प है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information