प्रेगनेंसी के बाद क्यों बढ़ जाती है महिलाओं में पाइल्स की समस्या? राहत दिलाएंगे ये घरेलू उपाय

पढ़ें महिलाओं में पाइल्स की समस्या के कारण, लक्षण और इससे राहत के घरेलू उपचारों के बारे में।

Hemorrhoids In Women Home Remedies: पाइल्स या बवासीर की समस्या काफी कॉमन है और इसकी वजह से लोगों को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। इस समस्या को हेमोरॉयडस (hemorrhoids) भी कहा जाता है। इन दिनों लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान कुछ इस तरह का हो गया है कि पाइल्स जैसी समस्याएं काफी तेजी से बढ़ रही हैं। पाइल्स की समस्या आमतौर पर बाउल मूवमेंट और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जोड़कर देखा जाता है। जिन लोगों को लम्बे समय तक कब्ज की समस्या होती है उन्हें बवासीर होने का रिस्क भी अधिक होता है। वहीं, कई लोगों को यह समस्या जेनेटिक्स की वजह से भी होती है यानि एक ही परिवार के कई लोग बवासीर की समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि, पाइल्स की समस्या पुरुषों में अधिक होती है लेकिन, महिलाओं में भी यह समस्या काफी अधिक देखी जाती है। इस लेख में पढ़ें महिलाओं में पाइल्स की समस्या के कारण, लक्षण और इससे राहत के घरेलू उपचारों के बारे में। (Hemorrhoids In Women Home Remedies In Hindi)

महिलाओं में पाइल्स के कारण क्या हैं? (Hemorrhoids Causes)

महिलाओं में बवासीर से राहत के उपाय क्या हैं? (Home remedies to get relief from Hemorrhoids)

एलोवेरा से मिलेगी राहत (Aloe Vera for Hemorrhoids)

बवासीर की समस्या होने पर एलोवेरा जेल लगाने से तकलीफ से राहत मिल सकती है। कई बार बवासीर का ऑपरेशन करने के बाद भी लोगों को तकलीफ और दर्द होती रहती है जिससे राहत के लिए एलोवेरा का जेल लगाया जा सकता है। एलोवेरा में दर्द कम करने वाले गुण होते हैं साथ ही यह बैक्टेरिया और इंफेक्शन से भी राहत दिलाता है।

हल्दी का लेप

बवासीर की समस्या से आराम दिलाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जाता है। हल्दी लगाने से पाइल्स की सूजन कम होती है और दर्द से राहत मिलती है। इसीलिए, पाइल्स के मरीजों को हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी का पेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है। इसी तरह गर्म दूध में हल्दी पाउडर घोलकर पीने से भी दर्द से राहत मिलती है।

लगाएं प्याज का रस

कच्चे प्याज का रस ( Onion Juice) लगाने से भी पाइल्स की समस्या से आराम मिलता है। प्याज में एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो पाइल्स की समस्या से आराम दिलाते हैं। प्याज का रस लगाने से पाइल्स की तकलीफ और दर्द कम होता है।

इन बातों का भी रखें ख्याल

पाइल्स से आराम के लिए डॉक्टर द्वारा दी गयी दवाओं का सेवन सही तरीके से और समय पर करें।

ऐसी चीजों का सेवन करें जो स्टूल को सॉफ्ट बनाती हैं और कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम करती हैं।

फाइबर से भरपूर सब्जियां, फल और अनाज का सेवन करें।

तेल और मसाले वाले फूड्स का सेवन कम करें।

हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करें।

चने, बींस और राजमा जैसे साबुत अनाज का सेवन अधिक करें।

केला, संतरा और एवोकाडो का सेवन करें।

