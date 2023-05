सर्दियों में परेशान कर सकती है कब्ज की समस्या, रोज सोते समय करें ये 5 काम

सर्दियों में कब्ज की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करें तो इस समस्या से बच सकते हैं।

Constipation in winter: सर्दियों में अक्सर लोगों को कब्ज की समस्या परेशान करने लगती है। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसे क्यों होता है। दरअसल, सर्दियों में कब्ज की समस्या शरीर में पानी की कमी से हो सकती है। दरअसल, सर्दियों में लोगों को प्यास कम लगती है और वे कम मात्रा में पानी पीते हैं। इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा, सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है और शरीर खुद को गर्म रखने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। इससे वेस्ट कम बनता है और पानी की कमी के कारण कठोर हो जाता है। इस कारण से लोगों सर्दियों में कब्ज की समस्या ज्यादा होती है। ऐसे में कुछ टिप्स आपको इससे बाहर निकलने में मदद (How to deal with constipation in winter season) कर सकते हैं। कैसे, जानते हैं।

रोज सोते समय करें ये 5 काम

1. सोने से पहले पिएं 1 गिलास गर्म पानी

सर्दियों में अगर आप कब्ज की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको सोने से पहले रोजाना 1 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। इससे आपका पाचन क्रिया सही होता है और बॉवेल मूवमेंट सही करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये पानी आपके आंतों को साफ करने के साथ पेट के काम काज को तेज करता है। इससे खाना जल्दी पच जाता है, बॉवेल मूवमेंट सही रहता है और आपको कब्ज की समस्या नहीं होती है।

2. कमरे में थोड़ा वॉक करें

कमरे में थोड़ा वॉक करना कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार है। दरअसल, सर्दियों में हम आलस के कारण फिजिकल एक्टिविटी को करने से बचते हैं। इससे पाचन क्रिया स्लो हो जाता है और बॉवेल मूवमेंट भी प्रभावित रहता है। ऐसी स्थिति में कमरे में थोड़ा वॉक करना पाचन क्रिया को बूस्ट करता है और कब्ज की समस्या से बचाता है।

TRENDING NOW

3. बेड पर ही करें एक्सरसाइज

सर्दियों में आप वॉक करने के अलावा अपने बेड पर ही एक्सरसाइजभी कर सकते हैं। जैसे कि इस दौरान आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि बॉवेल मूवमेंट को तेज करे और पाचन क्रिया के काम काज में तेजी लाए। इसके अलावा आप तकिया लगा कर भी कई योग भी कर सकते हैं जो कि कब्ज की समस्या को दूर करने में मददगार है।

4. घुटनों के बीच तकिया लगा कर बाईं करवट सोएं

कब्ज की समस्या से बचने के लिए आपको अपने सोने के तरीके में भी बदलाव (how to sleep for constipation) करना चाहिए। जैसे कि इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि घुटनों के बीच तकिया लगा कर बाईं करवट करके सो सकते हैं। जब आप रात में अपनी बाईं ओर सोते हैं, गुरुत्वाकर्षण बड़ी आंतों के माध्यम से कचरे को ले जाने में मदद कर सकता है और अंत में आपके ब्लैडर में जमा कर सकता है। इससे सुबह आप बेहतर महसूस कर सकते हैं।

5. सोते समय पेट पर हाथ घुमाएं

सोते समय पेट पर हाथ घुमाएं, नाभि के चारों ओर और कुछ देर इसे करते रहें। ये एक तरह का मूवमेंट पैदा करेगा जो कि आपके पाचन क्रिया को तेज करने और बॉवले मूवमेंट में तेजी लाने में मदद करेगा। सोते समय यह करना सुबह के लिए आपके पेट को तैयार रहने का संकेत है। इससे सुबह उठते ही आप कब्ज की समस्या से निजात पा सकते हैं।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES