दिल्ली वालों खुशखबरी: मच्छरों से परेशान घर पर बनाएं मच्छर भगाने वाली ये खास क्रीम, नहीं होगा डेंगू, मलेरिया

Mosquito repellent home remedies: दिल्ली में मच्छरों के कहर ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी इनके आगे फेल हो चुके हैं। लेकिन कुछ घरेलू चीजें हैं, जो अभी तक भी मच्छरों को भगाने में कामयाब हो सकती है।

Natural way to get rid of mosquito: गर्मियों के बढ़ते ही मच्छर भी अपना आतंक शुरू कर देते हैं। आजकल दिल्ली जैसे शहरों में रात को चैन से सोना एक सपना सा बन चुका है। वैसे तो मच्छरों से छुटकारा दिलाने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये सभी प्रोडक्ट्स फेल हो चुके हैं। साथ ही कुछ धुएं वाले अन्य केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स मच्छरों से ज्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही यह भी देखा जा रहा है आजकल ये प्रोडक्ट्स मच्छरों पर कम असर कर रहे हैं और मच्छरों की आबादी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे तरीकों की आवश्यकता है, जो मच्छरों को भगाने के साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी सुरक्षित रहे। इस लेख हम आपको घर पर आसानी से बनाई जा सकने वाले मच्छरों को भगाने वाली एक नेचुरल क्रीम के बारे में बताने वाले हैं, जो आपकी सेहत के लिए भी पूरी तरह से सेफ रहती है।

मच्छर भगाने वाली होममेड क्रीम के फायदे (Benefits of homemade mosquito repellent cream)

मच्छर भगाने वाली ये होममेड क्रीम मार्केट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत ज्यादा सेफ है। यह आपकी स्किन और हेल्थ के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होने के साथ-साथ इसका असर भी लंबे समय तक रहता है। जैसा कि यह नेचुरल चीजों से बनाई गई है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार की स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, फिर भी इस्तेमाल करने से पहले एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट बात करने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नेचुरल चीजें भी ऐसी हो सकती है, जिससे आपको पहले से ही स्किन एलर्जी हो।

मच्छर को भगाने वाली होममेड क्रीम की सामग्री

इसे क्रीम को बनाने के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वो कुछ इस प्रकार है -

½ चम्मच पेपरमिंट ऑयल

½ चम्मच नीम का तेल

½ चम्मच सिरका

1 चम्मच बेकिंग सोडा

1 चम्मच एलोवेरा जेल

1 चम्मच शिया बटर

कैसे बनाएं

यह मच्छर भगाने वाली क्रीम बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा लंबी प्रक्रिया चलाने की भी जरूरत नहीं होती है। ऊपर दी गई सामग्री की मदद से इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी ले लें। उसमें पेपरमिंट ऑयल, नीम का तेल और सिरका डाल लें। अब इसमें एलोवेरा और शिया बटर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे मिलाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छी तरह से मिलाने से यह पेस्ट बन जाती है। अब इस पेस्ट में बेकिंग सोडा मिला लें। आप चाहें तो एक चम्मच नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद आपकी पेस्ट तैयार है।

इस्तेमाल का सही तरीका

इसे मार्केट में मिलने वाली रेगुलर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम की तरह यूज किया जा सकता है। आंख, होठ और मुंह आदि बचाते हुए इस क्रीम को अपनी स्किन पर लगाएं, जिससे मच्छर आपके आसपास भी नहीं आएंगे। साथ ही इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि, यदि आप इसमें डाली गई सामग्री में से किसी से भी एलर्जिक हैं, तो इस क्रीम का इस्तेमाल न करें। साथ ही यदि आपको लगता है कि आप किसी चीज से एलर्जिक हो सकते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें।

