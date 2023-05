बिना कुछ खाए भी फूल जाता है पेट, मिनटों में आराम दिलाएगा घर पर बना ये नेचुरल मसाला

Natural masala: पेट फूलने की समस्या आजकल आम हो गई है, जिससे निपटने के लिए एक घास घरेलू मसाले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में इस खास नेचुरल मसाले के फायदे और इसे बनाने का तरीका

How to relieve bloating fast: पेट फूलने की समस्या आजकल बहुत ही आम हो चुकी है, जो अक्सर खान-पान से जुड़ी आदतें खराब होने के कारण हो रहा है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल सेडेंटरी बनता जा रहा है, उनकी दिनचर्या का ज्यादातर समय बैठ कर ही बीत रहा है वहीं ऊपर से लोग घर का खाना न खाकर बाहर का खाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि कई बार पेट फूलने की शिकायत हो जाती है, जिसे अंग्रेजी में ब्लोटिंग (Bloating in hindi) कहा जाता है। हालांकि, देखा यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों को बिना खाए ही पेट फूलने की शिकायत होने लगती है। इस लेख में हम आपको एक खास प्रकार के नेचुरल मसाले के बारे में बताने वाले हैं। इस मसाले को पानी में डालकर पीने से पेट फूलने की समस्या दूर होने लगती है। चलिए जानते हैं इस खास नुस्खे के फायदे और इसे बनाने का तरीका।

ब्लोटिंग दूर करने में कारगर है ये मसाला

अगर आपको भी खाना खाने के बाद पेट फूलने की शिकायत होने लगती है या फिर आपको पेट से जुड़ी अन्य कोई समस्या होती है, तो यह मसाला आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इस मसाले की सबसे खास बात यह है कि इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और साथ ही साथ ही इसे घर पर ही तैयार किया जा सकता है। ब्लोटिंग के साथ-साथ यह अन्य समस्याओं को भी दूर करता है जैसे -

1. पेट दर्द (Stomach pain home remedies) -

अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो भी आप पानी में डालकर इस मसाले का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने से 15 मिनट के भीतर ही आपके पेट में दर्द से आराम मिलने लगेगा।

2. खराब पाचन (Home remedies for digestive problem)

अगर बाहर का खाना खाने पर या फिर किसी अन्य कारण से आपकी पाचन प्रणाली खराब हो गई है, तो इश समस्या को दूर करने के लिए भी इस मसाले का सेवन पानी में डालकर किया जा सकता है।

3. उल्टी (Home remedies of vomiting)

कई बार कुछ लोगों को खाना खाने के बाद उल्टी व जी मिचलाना जैसी समस्याएं लगती हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी इस मसाले का सेवन किया जा सकता है।

क्या है सामग्री

इस खास तरह के मसाले को बनाने के लिए आपको ज्यादा बड़ी सामग्री नहीं चाहिए होती है और इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें घर पर ही मिल जाती हैं। यह सामग्री बनाने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यकता चाहिए होगी -

सूखी अदरक

सूखे नींबू

धनिया के सूखे पत्ते

पुदीने के सूखे पत्ते

इलायची

लौंग

काला नमक

कैसे बनाएं

जब आपके पास इस मसाले को बनाने की सारी सामग्री तैयार हो जाए तो आपको सबसे पहले इसे अच्छे सू धूप में सुखा लेना है। अच्छे से सूखने के बाद सभी बहेड़ा और नमक को छोड़कर सभी चीजों को बराबर मात्रा में मिक्सर ग्राइंडर में डाल लें। आधी मात्रा में बहेड़ा डालें और स्वादानुसार नमक डाल लें। अब इस मिश्रण को ग्राइंडर में अच्छे से पीस लें। आपका मसाला तैयार है, इसे आप किसी एयरटाइट कंटेनर आनी टाइट ढक्कन वाले डब्बे में रख सकते हैं।

कैसे करें सेवन

इस खास मसाले का सेवन करना बहुत ही आसान है। वैसे तो इशका सेवन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन करना काफी फायदेमंद रहता है। हालांकि, इसके साथ-साथ यह भी ध्यान रखें कि आप हल्का खाना ले रहे हैं। क्योंकि ज्यादा मीठा या तला हुआ खाने से यह मसाला भी ठीक से काम नहीं कर पाता है।

किन लोगों को नहीं लेना चाहिए

हालांकि, यह मसाला पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी इसका सेवन कर सकता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को कोई क्रोनिक बीमारी है या फिर जो लोग हृदय, किडनी या लिवर से जुड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें इस मसाले का सेवन करने से पहले डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।