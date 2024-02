पुरानी से पुरानी कब्ज का देसी इलाज है इस पौधे की जड़, एक बार सेवन से ही टॉयलेट में जाकर होगा पेट साफ

आजकल काफी लोगों में कब्ज की समस्या देखने को मिल जाती है और उसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। घरेलू नुस्खों की मदद से कब्ज को दूर किया जा सकता है, जिनमें से एक नुस्खे के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं।

Natural root remedy for constipation: पेट से जुड़ी समस्याएं आजकल इतनी आम हो चुकी हैं कि लगभग हर व्यक्ति को कब्ज से जुड़ी समस्याएं रहने लगी हैं। लाइफस्टाइल व खानपान सही न रहने के कारण कई बार पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, यही कारण है कि कई बार लोग भूख न लगने या फिर पेट ठीक से साफ न होने जैसी शिकायत करने लगते हैं। दरअसल, अनहेल्दी डाइट और खराब लाइफस्टाइल होने की वजह से पेट से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिनमें कब्ज आदि शामिल है। अगर लंबे समय तक कब्ज को इग्नोर किया जा रहा है, तो यह स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी समस्या भी बन सकती है। हालांकि कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जिनकी मदद से कब्ज को दूर किया जा सकता है और इनमें से एक के बारे में हम आपको इस लेख में बताने वाले हैं। (Home remedies that help you control chronic constipation at home)

कब्ज का इलाज करने वाली खास जड़

अगर आप कब्ज से परेशान हैं, तो हम आपको ऐसी ही एक खास जड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से इस पेट की समस्या का प्रभावी तरीके से इलाज किया जा सकता है। कब्ज के लिए हम आपको रेवंद चीनी के बारे में बता रहे हैं जो एक पौधे की जड होती है और इसमें कई नेचुरल लैक्सेटिव गुण पाए जाते हैं, जिनकी मदद से कब्ज का इलाज किया जा सकता है। बस आपको इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए और ऐसा करके आप कब्ज से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं।

कब्ज के लिए रेवंद चीनी का इस्तेमाल

कब्ज को दूर करने के लिए रेवंद चीनी का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि, रेवंद चीनी का इस्तेमाल आप सीधे नहीं बल्कि इसे एलोवेरा जेल में मिलाकर ही कर सकते हैं। आधा कप एलोवेरा जेल लें और उसमें आधा छोटा चम्मच रेवंदचीनी मिला लें। आप चाहें तो एक चुटकी सेंधा नमक भी मिला सकते हैं और फिर इसका सेवन कर सकते हैं।

डॉक्टर की सलाह भी जरूरी

हालांकि, कई बार कब्ज किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकती है और इसलिए इसे इग्नोर करना या फिर सिर्फ घर पर ही इसे ठीक करने की कोशिश करना कई बार बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर आपको लंबे समय से कब्ज हो रही है या फिर दवाएं लेने के बाद या घरेलू नुस्खे अपनाने के कुछ समय बाद फिर से कब्ज होने लगती है, तो डॉक्टर से इस बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर कब्ज के अंदरूनी कारण का पता लगाकर उसका इलाज कर सकते हैं, जिससे कब्ज में अपने आप आराम होने लगता है।