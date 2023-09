रात को गुनगुने पाने में मिलाकर पिएं ये 2 चीजें, सुबह एक ही बार में पेट होगा साफ

Constipation Home Remedy: कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपायों का सहारा ले सकते हैं। आइए, जानते हैं ऐसा ही एक कारगर घरेलू उपाय।

How To Treat Constipation At Home: कॉन्स्टीपेशन यानी कब्ज की समस्या से आजकल काफी लोग परेशान रहते हैं। गलत खानपान, खराब जीवनशैली, घंटों बैठे रहना, बाहर का ज्यादा खाना और स्ट्रेस कुछ ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है। कब्ज होने पर मल सख्त होने की वजह से पेट ठीक तरह साफ नहीं हो पाता है। इसकी वजह से पेट में भारीपन और दर्द महसूस होता है। कब्ज होने पर पेट में जलन, गैस, खट्टी डकार और मितली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, लंबे समय तक कब्ज रहने से बवासीर और कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। वैसे तो मार्केट में ऐसे कई सिरप और चूर्ण उपलब्ध हैं, जो कब्ज को दूर करने का दावा करते हैं। लेकिन इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। ऐसे में, आप चाहें तो कुछ घरेलू उपायों की मदद से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ऐसा ही एक आसान घरेलू नुस्खा न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इसे आप घर पर आसानी से ट्राई कर सकते हैं। यह उपाय अपनाने के बाद आपको पेट साफ करने के लिए टॉयलेट में घंटों नहीं बैठना पड़ेगा और कब्ज से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए, जानते हैं कब्ज से छुटकारा दिलाने वाले इस उपाय के बारे में -

कब्ज को जड़ से खत्म करने के लिए आपको चाहिए ये 3 चीजें

1 कप पानी

1 चम्मच देसी घी

1/2 चम्मच नमक

कैसे करना है इस्तेमाल -

सबसे पहले पैन में एक कप पानी को उबाल लें।

फिर इसे कप में निकालकर गुनगुना कर लें।

इसमें एक चम्मच देसी घी और आधा चम्मच नमक डालें।

इन दोनों को चम्मच की मदद से पानी में अच्छी तरह मिलाएं।

अब इस मिश्रण को घूंट घूंट करके पिएं।

रातभर में होगा असर

आप रात में खाना खाने के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। यह खाना पचाने में मदद करेगा और मल को नर्म बनाने का काम करेगा। इससे सुबह आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा।

कब्ज में कैसे फायदेमंद है घी?

घी को नेचुरल लैक्सेटिव माना जाता है। यह आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकलने में मदद करता है। वहीं, गर्म पानी पीने से सख्त मल को मुलायम बनाने में मदद मिलती है। इससे टॉयलेट जाने पर स्टूल आसानी से पास हो जाता है।

कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप इस घरेलू उपाय को आजमा सकते हैं। हालांकि अगर आपकी परेशानी ज्यादा बढ़ रही है, तो आपकोडॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

