दांत हो गए हैं पीले, घर में बने इस देसी पाउडर से दांतों को फिर से बनाएं मोतियों सा चमकीला

दांत हो गए हैं पीले, घर में बने इस देसी पाउडर से दांतों को फिर से बनाएं मोतियों सा चमकीला

क्या आपके दांत बहुत पीले नजर आते हैं? यदि हां, तो घर का बना ये देसी पाउडर आएगा आपके काम, एक बार जरूर करें ट्राई....

Home Remedy to get rid of Yellow Teeth: क्या आपके दांत पीले नजर आते हैं? कई तरह के टूथपेस्ट ट्राई कर लिए फिर भी दांत मोतियों जैसे चमकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप एक बेहद ही आसान सा घरेलू नुस्खा आजमाकर देखें, क्या पता दांतों का रंग फिर से सफेद हो जाए। ओरल हेल्थ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर पॉजिटिव असर डालती है। सांस से बदबू आना, दांतों में पीलापन, कैविटी लगना, मसूड़ों से खून आना ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो आपको भीड़ में शर्मिंदा कर सकती हैं। जिस तरह आप अपनी डाइट, सोने का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से डेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपको दांतों और मसूड़ों में कोई भी तकलीफ दिखे, तो डेंटिस्ट के पास बिना देर किए जाएं। साथ ही दांत पीले हो गए हैं, तो उसका घर पर इस तरह से इलाज करें.....

अधिकतर लोगों के दांत पीले (Yellow Teeth) नजर आते हैं। दांतों की यह बहुत ही कॉमन समस्या है। कई तरीकों से आप पीले दांतों को सफेद बनाने की कोशिश कर चुके होंगे, लाभ नहीं हुआ है। मार्केट में कुछ केमिकल सॉल्युशन भी उपलब्ध होते हैं, जो लाभ पहुंचाने की बजाय एनामेल (Enamel) को नुकसान पहुंचाते हैं। ये थोड़े महंगे भी होते हैं। तो फिर उपाय क्या है? दांतों को मोतियों सा चमकाने का उपाय ये है.....

ये आयुर्वेदिक पाउडर दांतों को बनाएगा दूध सा सफेद

दांतों का पीलापन दूर करने के लिए घर पर बनाएं ये देसी पाउडर (Tips to get white teeth)। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच काला या सेंधा नमक (Rock Salt), एक चम्मच मुलेठी, लौंग का पाउडर एक चम्मच, कुछ सूखी नीम और सूखी पुदीने की पत्तियां। इन सभी सामग्री को मिक्सी में डालकर पीस लें। जब यह महीन पाउडर बन जाए, तो इसे किसी डिब्बे में डालकर रख दें।

कैसे करें पाउडर का इस्तेमाल

इसके लिए आप 1 चम्मच दांतों के लिए तैयार इस पाउडर (Toothpowder) को लें। इसे ब्रश पर डालकर दांतों को ब्रश करें। 30 सेकेंड तक ऐसा करें और फिर पानी से कुल्ला कर लें। करीब 7 से 10 दिन तक इस पाउडर से ब्रश करें। दांत चमकीले हो जाएंगे। सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से दांतों का चमक बढ़ाता है। इसके इस्तेमाल से दांत सफेद होते हैं। नीम, पुदानी मसूड़ों को स्वस्थ रखते हैं।