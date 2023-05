गैस की वजह से सिर में दर्द हो तो क्या करें? आजमाएं ये 5 घरेलू उपाय

Gastric headache: गैस एक ऐसी समस्या है जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आप इन घरेलू उपचारों की मदद ले सकते हैं।

गैस की समस्या अक्सर हर किसी को परेशान करती है, लेकिन कई बार स्थिति तब और खराब हो जाती है जब गैस शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है। जैसे कि सिर दर्द। जी हैं गैस के कारण कई बार हमें सिर दर्द की समस्या हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप खाते-पीते समय दो चौथाई तक हवा निगल लेते हैं। गली गई हवा का आधा हिस्सा आंतों से होकर गुजरता है और मलाशय से निकल जाता है, और आप दूसरे आधे हिस्से को डकार लेते हैं। जब पाचन को बढ़ावा देने वाले बैक्टीरिया की बात आती है, तो वे कभी-कभी कुछ कार्बोहाइड्रेट और शर्करा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं। इस अपच से गैस निकलती है। अतिरिक्त गैस होने पर कई बार ये पेट के अलावा शरीर के दूसरे अंगों में भी चले जाते हैं और सिर दर्द का कारण बनते हैं।

इसके अलावा गैस के कारण होने वाले सिर दर्द (Gastric headache causes in hindi) की कई वजहें और हो सकती हैं। जैसे कि पेट से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे अल्सर, पेट का कैंसर, सीलिएक, जीईआरडी, गैस्ट्रोपेरेसिस और पेट का देर तक खाली रहना। इसके अलाव पित्त संबंधी परेशानियों में भी लोगों को सिर दर्द रहता है। ऐसे में आप कुछ घरेलू उपचारों (instant home remedies for headache) की मदद से इस सिर दर्द से बच सकते हैं।

गैस की वजह से सिर में दर्द हो तो क्या करें-Gastric headache home remedies

1. कोल्ड पैक ट्राई करें

अगर आपको गैस के कारण सिर दर्द हो रहा हो तो अपने माथे पर एक ठंडा पैक लगाएं। इसके लिए एक तौलिये में लपेटे हुए बर्फ के टुकड़े से15 मिनट के लिएसिर पर रखें और फिर 15 मिनट के लिए ब्रेक लें। फिर रखें। इस तरह आप कोल्ड पैक की मदद से अपने सिर दर्द को कम कर सकते हैं।

2. अदरक वाली चाय पिएं

अदरक वाली चाय सिर दर्द को कम करने मेंआपकी मदद कर सकते हैं। अदरक में मौजूद मुख्य घटक जिंजरोल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये गैस्ट्रिक एसिड को निष्क्रिय करता है और साथ ही सिर दर्द को कम करता है। आप इस चाय में अन्य सामग्री, जैसे अजवाइन, मुलेठी और तुलसी आदि भी मिला सकते हैं।

3. ठंडा दूध लें

एक गिलास ठंडा दूध पीने से एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स के दौरान होने वाली जलन से तुरंत राहत मिलती है। इसमें कैल्शियम होता है जो न केवल एसिड को बेअसर करता है बल्कि इसके उत्पादन को रोकता है। इससे आप तुरंत ही सिर दर्द से राहत पा सकते हैं।

4. सौंफ का पानी लें

एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ को 3-5 मिनट तक उबालकर रखे। यह सूजन, गैस और भूख से राहत दिलाने में तुरंत मदद करता है। इसके अलावा, यह मूड बूस्टर की तरह भी काम करता है और मतली आदि की समस्या से बचाता है।

You may like to read

5. एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करें

तेज सिर दर्द होने पर एसेंशियल ऑयलआपकी काफी मदद कर सकता है। जैसे कि नीलगिरी का तेल। नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदों को अपने माथे पर लगाएं। यह तेल दर्द को कम करने में मदद करता है। ये तनावपूर्ण मांसपेशियों को कम करता है और आराम दिलाता है। तो, इन तमाम उपायों की मदद से आप गैस के कारण होने वाले सिर दर्द से बच सकते हैं।