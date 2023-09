पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग से हैं परेशान तो आजमाएं ये 5 घरेलू उपाय, जल्द मिलेगी राहत

How To Stop Heavy Periods: अगर आप पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की समस्या से परेशान हैं, तो इससे राहत पाने के लिए इन 5 घरेलू उपायों को आजमा सकती हैं।

How To Stop Heavy Periods: पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीरियड्स के समय पेट में दर्द, ऐंठन, ब्लोटिंग और मूड स्विंग्स होना सामान्य है। इसके अलावा कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। आमतौर पर, पीरियड्स के दौरान दिनभर में 3 से 4 बार पैड बलदना पड़ता है। लेकिन अगर आपको दिन में 7 से 8 बार पैड बदलने की जरूरत पड़ रही है, तो यह चिंता का विषय है। पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग आयरन की कमी, हार्मोन्स में गड़बड़ी, फाइब्रायड और रसौली के कारण भी हो सकती है। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए। पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय (Home remedies to stop heavy bleeding during periods In Hindi) भी किए जा सकते हैं। आइए, जानते हैं इन घरेलू नुस्खों के बारे में।

अदरक

हर घर की रसोई में अदरक मौजूद होता है। अदरक का सेवन पाचन को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद माना जता है। इसके अलावा, हैवी ब्लीडिंग को रोकने में भी अदरक काफी उपयोगी साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप एक गिलास पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर उबाल लें। फिर इसे छान लें और इसमें शहद मिलाकर पिएं। इस ड्रिंक को पीने से आपको पेट में दर्द और ब्लोटिंग की समस्या से भी राहत मिलेगी।

दालचीनी

हैवी ब्लीडिंग की समस्या से राहत पाने के लिए आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास पानी में एक टुकड़ा दालचीनी का डालकर उबालें। फिर इसे छान लें औ इसमें शहद मिलाकर सेवन करें। दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करने से हैवी ब्लीडिंग की समस्या से राहत मिल सकती है। यह पीरियड्स में होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में भी प्रभावी साबित हो सकती है।

TRENDING NOW

धनिया

पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं में धनिया के बीज का इस्तेमाल काफी लाभकारी साबित हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग की परेशानी से बचने के लिए एक बर्तन में आधा लीटर पानी लें। इसमें 2 चम्मच धनिया के बीज डालकर उबालें। फिर इसे छान लें और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें। दिन में एक से दो बार इसका सेवन करने से आपको जल्द राहत मिल सकती है।

सौंफ

अगर आपको हैवी ब्लीडिंग की समस्या रहती है, तो आप सौंफ की चाय का सेवन कर सकती हैं। सौंफ में मौजूद पोषक तत्व पीरियड्स में होने वाली परेशानी को दूर करने में मदद करते हैं। इसके लिए एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर उबाल लें। फिर इसे छानकर इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा शहद भी मिला सकती हैं। दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करने से आपको काफी लाभ हो सकता है।

अशोक की छाल

हैवी ब्लीडिंग की समस्या से बचने के लिए आप अशोक की छाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप एक बर्तन में 2 कप पानी गर्म करें। इसमें लगभग 50 ग्राम अशोक की छाल को डालकर उबालें। इसे तब तक उबालें, जब तक कि पानी आधा न रह जाए। फिर थोड़ा ठंडा होने पर इसका सेवन करें। दिन में एक बार इसका सेवन करने से आपको काफी राहत मिल सकती है।

You may like to read

पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग की परेशानी से बचने के लिए आप इन घरेलू उपायों को आजमा सकती हैं। हालांकि, अगर आपकी समस्या कम नहीं हो रही है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करें।

RECOMMENDED STORIES