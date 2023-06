तंबाकू और धूम्रपान से दांतों पर पड़े निशान होंगी चुटकी में गायब, इन घरेलू नुस्खों से मिलेगा जबरदस्त लाभ

Tobacco stains on lips and teeth: सिगरेट व तंबाकू का सेवन करने के कारण हमारे होंठ व दांतों पर गहरे निशान पड़ जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। जानें होठ व दांत पर बने जिद्दी निशान व धब्बों को हटाने के घरेलू नुस्खे।

Home remedy to remove cigarette stains from lips: हम हमारी जीवनशैली के साथ कुछ बुरी आदतें डाल लेते हैं, जिनके छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। आजकल कम उम्र में ही लोगों को शराब, तंबाकू व सिगरेट आदि का सेवन करने की बुरी आदत लग जाती है। ये आदतें उन्हें गंभीर रूप से बीमार बना रही होती हैं, इस बारे में जानते हुए भी कई बार हम इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। जो लोग ज्यादा तंबाकू व सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत व होठों पर धब्बे व निशान पड़ जाते हैं। ये धब्बे व निशान इतने ज्यादा जिद्दी होते हैं कि इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे पीछा छुड़ाना पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप दांत और होठों पर पड़ने वाले निशान को दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस खास नुस्खे के बारे में (Home remedy to remove tobacco stains from teeth) -

नींबू और बेकिंग सोडा (Lemon and baking soda to remove stains)

स्किन पर से किसी भी जिद्दी निशान को हटाने के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले उपायों में बेकिंग सोडा और नींबू का ही नाम आता है। यदि सिगरेट या तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण आपके होठों व दांतों र भी जिद्दी निशान पड़ गए हैं, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इन्हें गायब किया जा सकता है। बेकिंग सोडा और नींबू के रस से पेस्ट बना लें और फिर उसे अपनी स्किन पर लगाएं।

चीनी और एलोवेरा (Sugar and aloe vera to remove stains)

चीनी और एलेवोरा की मदद से भी होंठों और दांतों पर धुएं व तंबाकू के बने निशानों को दूर किया जा सकता है। यदि आपके दांत खराब होते जा रहे हैं, तो इसकी मदद से इन्हें दूर किया जा सकता है। ताजे एलोवेरा का रस लें और उसमें थोड़ी चीनी मिला लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे धब्बे वाली जगह पर लगाएं और हल्के-हल्के रगड़ें।

नारियल का तेल और शहद (Coconut oil and honey to remove stains)

नारियल और शहद दोनों ही एक हल्के नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इन दोनों को बराबर मात्रा में लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब दांतों व होठों के आसपास के कालेपन पर इसे लगाएं और कम से कम 15 मिनट लगाकर रखें। अब गुनगुने पानी से साफ कर लें।

पेट्रोलियम जेली (Petroleum jelly to avoid stains)

सिगरेट व तंबाकू के कारण निशान न पड़ने देने का तरीका भी बहुत ही आसान है और इसे पेट्रोलियम जैसी की मदद से किया जा सकता है। सिगरेट पीने से पहले अपने मुंह के आसपास पेट्रोलियम जेली लगा लें। पेट्रोलियम जेली लगाने से धुएं का निशान होठों पर नहीं बन पाते हैं।

तंबाकू व सिगरेट छोड़ना जरूरी (Stop use of tobacco and smoking)

हालांकि, इन घरेलू नुस्खों की मदद से तंबाकू व सिगरेट के निशानों को एक बार के लिए हटाया जा सकता है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से सिगरेट व तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर से यह निशान पड़ने लगते हैं। इसलिए दांत व होठों के इन दाग धब्बों से पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए जरूरी है कि आप सिगरेट व तंबाकू के इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद कर दें। यदि आप धूम्रपान या तंबाकू का सेवन बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में बाद करके उनकी मदद भी ली जा सकती है।

