डिलीवरी के बाद स्ट्रेच मार्क्स से हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू उपाय

Home Remedies For Stretch Marks: प्रेग्नेंसी के बाद स्किन पर आए स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। जानिए, ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में।

Home Remedies For Stretch Marks After Pregnancy In Hindi: प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसकी वजह से उसे कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक समस्या है प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ना। दरअसल, जब गर्भ में शिशु का आकार बढ़ता है, तो इसकी वजह से महिला की स्किन में खिंचाव होता है। इसकी वजह से पेट की त्वचा पर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, जो देखने में बहुत खराब लगते हैं। इन स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं तरह-तरह के ऑयल, क्रीम और लोशन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन फिर भी यह समस्या दूर नहीं होती है। प्रेग्नेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए कुछ घरेलू उपाय काफी कारगर हो सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही 5 आसान उपाय बता रहे हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मददगार हैं।

एलोवेरा

एलोवेरा त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और त्वचा में कसाव लाने में मदद करता है। प्रेग्नेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए ताजे एलोवेरा जेल को प्रभावित हिस्स पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। करीब 15 मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। नियमित रूप से इसका उपयोग करने से आपको काफी लाभ होगा।

नारियल तेल

स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा दिलाने के लिए नारियल तेल फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो त्वचा को पोषण और नमी देते हैं। इससे त्वचा के दाग-धब्बे और झुर्रियां दूर होते हैं। इसके लिए रोज रात में सोने से पहले नारियल तेल से प्रभावित हिस्से की मालिश करें। इससे स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे।

हल्दी और चंदन

प्रेग्नेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स हटाने में हल्दी और चंदन का पेस्ट कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए आप एक कटोरी में एक चम्मच चंदन पाउडर लें। इसमें हल्दी और गुलाब जल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाकर सूखने दें। करीब 15 मिनट बाद इस पानी से धो लें। रोजाना ऐसा करने से स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में मदद मिलेगी।

नींबू और बेकिंग सोडा

स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए आप नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच नींबू का रस लें। इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और सूखने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। यह स्ट्रेच मार्क्स और दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करेगा।

चीनी और बादाम का तेल

स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए बाउल में चीनी, बादाम का तेल और कुछ बूंद नींबू का रस लें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को स्ट्रेच मार्क्स पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। करीब 10 मिनट बाद त्वचा को पानी से धो लें। सप्ताह में तीन से चार बार इस उपाय को करने से कुछ ही दिनों में असर दिखने लगेगा।

प्रेग्नेंसी के बाद स्ट्रेस मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आप इन घरेलू उपाय को आजमा सकती हैं। हालांकि, अगर आपको किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।

