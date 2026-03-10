Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Darkness Remove Tips in Hindi: ज्यादातर लोग अपने चेहरे और हाथ-पैरों की अच्छी तरह देखभाल करते हैं। लेकिन, कोहनी और गर्दन की सफाई को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे गर्दन और कोहनी पर धीरे-धीरे कालापन जमा होने लगता है। इससे त्वचा पर डार्कनेस नजर आने लगती है। इसकी वजह से कई लोगों को हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनने में शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसे में कई लोग कालापन हटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन, आप चाहें तो सिर्फ कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी कोहनी और गर्दन का कालापन हटा सकते हैं।
गर्दन और कोहनी का कालापन हटाने के लिए आप नींबू और शहद का पेस्ट लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच नींबू का रस लें और इसमें शहद मिलाएं। इस पेस्ट को गर्दन और कोहनी पर अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट बाद त्वचा को सादे पानी से धो लें। नींबू के रस में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो दाग-धब्बों और कालेपन को रिमूव करने में मदद करते हैं। शहद त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है।
कोहनी और गर्दन का कालापन रिमूव करने के लिए भी आप आलू के रस का उपयोग कर सकते हैं। आलू में मौजूद नेचुरल ब्लीचिंग गुण डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं और कालेपन को मिटाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप आलू को कद्दूकस करें और इसके रस को गर्दन-कोहनी पर अप्लाई कर दें। 15 से 20 मिनट बाद त्वचा को नॉर्मल पानी से धो लें। आलू का रस त्वचा के निखार को कई गुना बढ़ा देता है।
गर्दन और कोहनी का कालापन हटाने के लिए आप बेसन और दही के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच बेसन लें और इसमें दही मिलाएं। आप चुटकीभर हल्दी भी मिला सकते हैं। इस पेस्ट को गर्दन और कोहनी पर अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद त्वचा को नॉर्मल पानी से धो लें। बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करता है और कालेपन को हटाने में मदद करता है। वहीं, दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को निखारने में मदद करता है।
गर्दन और कोहनी का डार्कनेस मिटाने के लिए आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। एलोवेरा जेल त्वचा की रंगत को साफ करने में मदद करता है। एलोवेरा जेल त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें और इसे कोहनी-गर्दन पर अप्लाई करें। आधे घंटे बाद त्वचा को सादे पानी से धो लें। इससे स्किन हाइड्रेट रहेगी और त्वचा का कालापन भी मिटेगा।
गर्दन और कोहनी का कालापन हटाने के लिए टमाटर के गुदा का इस्तेमाल करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप टमाटर को काट लें और इसे कोहनी पर धीरे-धीरे रगड़ें। आप गर्दन पर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन स्किन संवेदनशील हो सकती है। टमाटर में मौजूद गुण डार्कनेस को कम करने में दद करते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए टमाटर के गुदे का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। टमाटर का पल्प त्वचा की रंगत को भी साफ करता है। इसलिए डार्कनेस रिमूव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
