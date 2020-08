Home Remedies to Reduce Stomach worms: बार-बार पेट में दर्द होने के पीछे कई बार पेट में कीड़े होना भी हो सकता है। पेट में कीड़े मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होते हैं। पेट में कीड़े (intestinal parasites) होने पर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट संक्रमित हो जाता है। पेट में कीड़े (stomach worms in hindi) होने लगातार पेट में दर्द होना, गैस, कमजोरी, उल्टी आदि हो सकती है। पेट में कीड़े होने के कई कारण (Causes of stomach worms in hindi) हो सकते हैं, जैसे अधपके मांस का सेवन, दूषित पानी पीना, खानपान में साफ-सफाई का ध्यान ना रखना, खाना खुला छोड़ना, बासी भोजन करना, रोड साइड ठेले पर खाना। आप दवाओं के सेवन से पेट के कीड़ों को कम कर सकते हैं, साथ ही कुछ घरेलू उपचारों की मदद से भी पेट के कीड़ों को मार सकते हैं। (Home remedies to reduce stomach worms)। Also Read - खांसी और गले के दर्द को तुरंत सही करती है ​मुलेठी, जानें इसे चबाने के अन्य लाभ

कच्चा पपीता

कच्चे पपीते में पपेन नामक एंजाइम्स पाएं जाते हैं जिसमें कृमिनाशक गुण होते हैं। इसलिए यह पेट के कीड़ों को कम करता है। चार चम्मच गर्म पानी में एक चम्मच कच्चे पपीते का जूस और शहद मिलाकर रोज सुबह काली पेट सेवन करें। Also Read - Food Combinations : ऐसे 5 फूड कॉम्बिनेशन, जो आपको कर सकता है बीमार

नीम

हर तरह के पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए नीम एक प्रभावी उपचार है। नीम के सूखे पत्तों को पीसकर इन्हें एक गिलास गर्म पानी में मिला लें और एक सप्ताह तक हर रोज इसका सेवन करें। Also Read - 7 फल और सब्ज़ियों के सेवन से चेहरे में लायें नैचरल निखार

हल्दी

पेट के कीड़ों को कम करने के लिए हल्दी भी एक प्रभावी उपचार है। यह एंटी सेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर है जो कि पेट के कीड़ो से निजात पाने में मदद करते हैं। एक गिलास छाछ में एक चम्मच हल्दी का जूस मिलाएं और इसका हर रोज सेवन करें।

लहसुन

लहसुन एक एंटी-पैरासिटिक फूड है जो कि हर तरह के पेट के कीड़ो को कम करने में मदद करता है। कच्चे लहसुन में अमीनो एसिड होते हैं साथ ही इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक प्रोपर्टीज होती हैं। हर रोज सुबह खाली पेट कच्चे लहसुन की तीन कलियों का सेवन करें।

कद्दू के बीज

कद्दू के बीजों में एक कम्पाउंड पाया जाता है जिसे कुकुरबिटासिन कहते हैं। इसमें एंटी पैरासिटिक गुण होते हैं जो कीड़ों को नष्ट करने में मदद करते हैं। दो चम्मच पिसे हुए कद्दू के बीजों को तीन कप पानी में उबाल लें। 30 मिनट तक उबाल कर इसका ठंडा होने पर सेवन करें।

