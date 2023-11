वेट लॉस के बाद शरीर पर दिखने लगे हैं स्ट्रेच मार्क्स? इन 5 घरेलू नुस्खों से पाएं छुटकारा

Stretch Marks Home Remedies: अगर वजन घटाने के बाद आपके शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, तो आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए, जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू उपायों के बारे में-

How To Remove Stretch Marks Naturally At Home: वजन कम करने के बाद कई लोगों के शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। दरअसल, ये स्ट्रेच मार्क्स बॉडी शेप में आए बदलाव की वजह से दिखाई देते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पेट के निचले हिस्से, पेट, बांह, कंधे, ब्रेस्ट, थाइज और हिप्स पर होते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स देखने में बेहद भद्दे लगते हैं और इन्हें हटाना काफी मुश्किल होता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसे भी कुछ खास फायदा नहीं होता है। ऐसे में आप चाहें तो स्ट्रेच मार्क्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय को भी आजमा सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही घरेलू उपाय बता रहे हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद कर सकते हैं।

एलोवेरा

एलोवेरा त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद करता है। स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ताज एलोवेरा जेल लेकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद पानी से वॉश कर लें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे गायब हो जाएंगे।

नारियल का तेल

स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए नारियल का तेल के फायदेमंद हो सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए आप रोज रात को सोने से पहले नारियल तेल को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। फिर कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ दिनों तक नियमित रूप से ऐसा करने से स्ट्रेच मार्क्स हटाने में मदद मिल सकती है।

नींबू का रस और बेकिंग सोडा

नींबू का रस और बेकिंग सोडा की मदद से भी स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में एक चम्मच बेकिंग सोडा लें। इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को प्रभावित हिस्से पर लगाएं। करीब 15 मिनट बाद इसे पानी से धो लें।

आलू का रस

स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टार्च होता है, जो त्वचा की रंगत को हल्का करने में मदद करता है। इसका प्रयोग करने के लिए आप एक कटोरी में आलू का रस लें। इसे कॉटन की मदद से प्रभावित हिस्से पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसे पानी से वॉश कर लें।

चीनी और बादाम का तेल

चीनी त्वचा को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करती है। वहीं, बादाम का तेल त्वचा को मुलायम बनाता है। स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आप एक कटोरी में चीनी, बादाम का तेल और नींबू का रस लें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद प्रभावित हिस्से पर लगाएं। कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करें। करीब 15 मिनट बाद इसे पानी से धो लें। आप सप्ताह में 3 से 4 बार इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं।

