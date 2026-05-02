कब्ज से राहत दिला सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय, पाचन-तंत्र को बेहतर करके मल त्याग को बनाते हैं आसान

कब्ज एक आम समस्या है। हर व्यक्ति इससे कभी-न-कभी परेशान होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय कारगर साबित हो सकते हैं।

Written By: Anju Rawat | Published : May 2, 2026 12:47 PM IST

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

Image credits by: constipation remedies

Home Remedies for Constipation: क्या आपका सुबह पेट साफ नहीं होता? आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं? अगर हां, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपने तमाम सिरप और दवाइयों का सेवन जरूर किया होगा। सिरप की मदद से कब्ज से राहत तो मिलती है, लेकिन अगर इसका सेवन करना बंद कर दे तो फिर से पेट साफ करने में मुश्किल होती है। इससे अच्छा है- कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें। इससे आपको पोषक तत्व मिलेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा और सुबह के समय पेट साफ करने में भी मदद मिलेगी। तो आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कब्ज दूर करने के लिए कौन-से घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें?

कब्ज के लिए घरेलू उपाय

कब्ज के लिए जरूरी नहीं, आप दवाइयों या सिरप का सहारा लें। आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से भी कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं।

1. अंजीर खाएं

अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो अंजीर का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। 100 ग्राम सूखे अंजीर में लगभग 9.8 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप 2 अंजीर को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट अंजीर का सेवन करें, इससे पेट आसानी से साफ होगा और कुछ दिनों में कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा।

2. अजवाइन और काला नमक

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप अजवाइन और काला नमक का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुना पानी लें। इसमें चुटकीभर अजवाइन और काला नमक मिलाएं। इस पानी को सुबह खाली पेट पी लें। इससे गैस, अपच और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। अजवाइन और काला नमक खाने से कब्ज से भी निजात मिल सकता है।

3. देसी घी वाला दूध

लंबे समय से कब्ज से परेशान हैं, तो दूध में देसी घी मिलाकर पीना फायदेमंद हो सकता है। आप एक गिलास गुनगुना दूध लें। इसमें एक चम्मच देसी घी मिलाएं और इस दूध को पी लें। दूध और घी का कॉम्बिनेशन आंतों की चिकनाई देने में मदद करता है। इसका सेवन करने से पेट आसानी से साफ हो जाता है और हल्का महसूस होता है।

4. पपीता खाएं

कब्ज के लिए पका हुआ पपीता खाना भी लाभकारी माना जाता है। पपीते में फाइबर और पाचन एंजाइम होते हैं, जो पेट को साफ रखने में मदद करते हैं। पका हुआ पपीता खाने से कब्ज से राहत मिल सकती है। पेट साफ करने के लिए सुबह उठने के तुरंत बाद गुनगुना पानी जरूर पिएं। आपा चाहें तो इसमें नींबू और अदरक का रस भी मिलाकर ले सकते हैं।

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कब्ज से बचने के लिए क्या करें?

कब्ज से बचने के लिए कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें।

कब्ज से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। रोजाना 2 से 3 लीटर पानी का सेवन करें।

कब्ज से बचने के लिए जंक फूड का सेवन करने से बचें। फास्ट फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कब्ज को बढ़ा सकता है।

खाना खाने का समय तय करें, उसी समय पर मील लें।

देर रात को खाना खाने से बचें और ओवरइटिंग न करें।

Disclaimer : कब्ज एक आम समस्या है। इन घरेलू उपायों की मदद से आपको कब्ज की समस्या से आराम मिल सकता है। लेकिन, अगर मल के साथ खून निकले या तेज दर्द हो तो इस संकेत की अनदेखी न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलें और डाइट में फाइबर जरूर शामिल करें।

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