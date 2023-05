चेहरे के ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को हटाने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 नेचुरल उपाय

वाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स, दोनों ही आज कल लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ये गंदगी जमा होने के कारण होते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे इसे साफ करने में मदद कर सकते हैं।

वाइटहेड्स सफेद रंग के होते हैं तो, ब्लैकहेड्स काले रंग के होते हैं। वाइटहेड्स, त्वचा की खुली परतों में होता है तो, ब्लैकहेड्स, त्वचा के बंद के पोर्स के अंदर। ये दोनों ही जिद्दी होते हैं और त्वचा की परतों में छिप कर बैठ जाते हैं। ऐसे में हाथों से निकालना स्किन खराब करने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो आपके काम आ (home remedies to get rid of blackheads and whiteheads) सकते हैं। कैसे, जानते हैं।

चेहरे के ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को हटाने का उपाय

1. नींबू का रस और कॉफी सक्रब

नींबू का रस और कॉफी दोनों मिला कर अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर स्क्रब करें। फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें। नींदू में साइट्रिक एसिड होता है जो कि ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को स्किन से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ये स्क्रब आपकी स्किन को अंदर से नरिश करने और इसकी बनावट को बेहतर बनाने में भी मददगार है। तो, चेहरे के ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स के लिए नींबू का रस और कॉफी सक्रब का इस्तेमाल करें।

2. एलोवेरा लगाएं

एलोवेरा आपकी स्किन की सफाई में मददगार है। साथ ही ये स्किन पोर्स टाइट करने और स्किन पोर्स को साफ करने में मददगार है। आप एलोवेरा का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। आप इसे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स पर लगा सकते हैं या फिर आप इससे ओट मील के साथ स्क्रब तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को हटाने के लिए एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं।

3. नारियल का तेल और चीनी से बना स्क्रब

नारियल का तेल और चीनी से बना स्क्रब व्हाइटहेड्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी-बैक्टीरियल का काम करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि त्वचा अच्छी तरह से साफ और सूख गई है। फिर इन दोनों ही चीजों को मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। थोड़ी देर के लिए चेहरा स्क्रब करें और फिर ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लें।

4. शहद लगाएं

शहदको एंटी-बैक्टीरियल के रूप में जाना जाता है। यह एक्ने के विकास को रोकने में मदद करता है, जो व्हाइटहेड्स के लिए कारगर तरीके से काम करता है। शहद का उपयोग करने के लिए, एक कांच के कटोरे में जरूरी शहद लें। इसमें थोड़ा पानी मिलाएं अपने चेहरे पर लगाएं। इसे पूरे चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगा रहने दें। फिर चेहरे को आप गुनगुने पानी से धो लें। ये ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को कारगर तरीके से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं।

5. मूंग दाल पीस कर लगाएं

मूंग दाल को पीस लें और फिर इसमें दूध मिलाएं। फिर दोनों को अपने चेहरे पर लगाएं। फिर गर्म पानी लगा कर थोड़ा-थोड़ा चेहरा धोएं। फिर ठंडा पानी से चेहरा धोएं। ये दोनों ही चीजें ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स में कारगर तरीके से काम करती है। इसलिए, तो ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को हाथ से निकालने की जगह, ये तमाम चीजें लगाएं। स्किन को साफ रखें और हेल्दी रखें।

