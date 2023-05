Home Remedies To Get Rid of Acidity: एसिडिटी से परेशान लोगों को राहत दिलाती है ये 3 चीजें, जानें सेवन का तरीका

यहां पढ़ें एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए मददगार घरेलू उपाय। (Home Remedies To Get Rid of Acidity)

Home Remedies To Get Rid of Acidity: खाने-पीने से जुड़ी मामूली ग़लतियों के कारण लोगों को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं (digestive system related problems) होने लगती हैं। इनमें एसिडिटी भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एसिडिटी की समस्या (acidity problem) वैसे तो मामूली मालूम पड़ती है लेकिन, एसिडिटी की वजह से अन्य कई तरह की समस्याएं भी होती हैं। अगर आपको भी एसिडिटी की समस्या है तो इस समस्या से राहत पाने के लिए डाइट में कुछ इस तरह के बदलाव कर सकते हैं। यहां पढ़ें एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए मददगार डाइट टिप्स और घरेलू उपाय जिन्हें घर पर आसानी से आज़माया जा सकता है । (Home Remedies To Get Rid of Acidity In Hindi)

एसिडिटी की समस्या से परेशान लोग आज़मा सकते हैं ये घरेलू नुस्खे (Home Remedies To Get Rid of Acidity)

दिन में खाएं कम से कम 1 केला

पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन से भरपूर यह मीठा फल कमज़ोरी दूर कर इंस्टैंट एनर्जी प्रदान करता है। साथ ही, केले का सेवन करना पेट के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। केले में पाए जाने वाले एंटी-ऑक्सीडेंट्स (anti-oxidants) और पोटैशियम (potassium) एसिड रिफ्लेक्स की समस्या (acid reflex problems) से राहत दिलाते हैं। इसी तरह पेट की गैस (abdominal gas) बनने नहीं देता देता जिससे पेट फूलने की समस्या (problem of bloating) कम होती है। केला खाने से इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर एसिडिटी को कम करता है। (Banana is helpful in giving relief from acidity)

तरबूज का जूस माना जाता है एसिडिटी का इलाज

ताजे-रसीले तरबूज खाने से पेट को ठंडक मिलती है। तरबूज (watermelon) में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है। खाली पेट रहने की वजह से होने वाली गैस और एसडिटी की समस्या में तरबूज खाने से आराम मिलता है। तरबूज में डाइटरी फाइबर (dietary fiber) की मात्रा काफी अधिक होती है जिससे यह डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में (health benefits of eating watermelon) सहायता करता है। डाइजेशन बेहतर रहने से खाना भी आसानी से पच जाता है और पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। एसिडिटी की समस्या से आराम पाने के लिए आप तरबूज का जूस (watermelon juice) पी सकते हैं इसके फल का सेवन कर सकते हैं।

ककड़ी और खीरा का सलाद दिला सकता है एसिडिटी से आराम

पेट को ठंडक देने और डिहाइड्रेशन (dehydration) से बचाने के लिए ककड़ी या खीरे का सेवन (health benefits of eating cucumber) बहुत लाभकारी है। ककड़ी और खीरा जैसी सब्ज़ियों के सेवन से एसिड रिफ्लेक्स की समस्या बहुत तेज़ी से कम होती है और इससे एसिडिटी, पेट की गैस और अन्य परेशानियों से आराम मिलता है।

खाने के साथ सलाद के तौर पर खीरे का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा मिड-मॉर्निंग स्नैक (mid-morning snack) के तौर पर एक कटोरी खीरे और ककड़ी के टुकड़े खाए जा सकते हैं। इनसे आपके पेट को आराम मिलता है। (ways to eat cucumber to get rid of acidity)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयीं सभी जानकारियां और घरेलू नुस्खे सूचनात्मक उद्देश्य से लिखे गये है। एसिडिटी की समस्या से राहत पाने के लिए लोग इन्हें घरेलू उपायों के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सम्पर्क करें। एसिडिटी की समस्या के मूल कारणों और उसकी गम्भीरता के आधार पर इन घरेलू उपायों का प्रयोग बिना डॉक्टरी परामर्श के ना करें।)

