चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने में असरदार हो सकते हैं ये 5 घरेलू उपाय, इस तरह से करें इस्तेमाल

अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं तो आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन, पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

Written By: Anju Rawat | Published : May 19, 2026 1:04 PM IST

Medically Verified By: Shahnaz Husain

dark spots remedies

Remedies for Dark Spots: क्या आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं? अगर हां तो इसके लिए आपको ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग चेहरे के दाने या दाग-धब्बे मिटाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं या फिर स्किनकेयर टीट्रमेंट लेने लगते हैं। जबकि, आपको जेब पर भार डालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ घरेलू उपायों की मदद से ही चेहरे के दाग-धब्बे मिटा सकते हैं। आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि दाग-धब्बों को मिटाने के लिए क्या लगाना चाहिए?

दाग-धब्बे मिटाने के लिए घरेलू उपाय

अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो आप महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय इन घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं।

1. आलू का रस

चेहरे के दाग-धब्बे मिटाने के लिए आप आलू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो दाग-धब्बों को मिटाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप आलू लें और इसे कद्दूकस करें। अब इसका रस निकाल लें। फिर इस रस को चेहरे के दाग-धब्बों पर अप्लाई करें। 20 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इससे त्वचा की रंगत साफ होती है और दाग-धब्बे धीरे-धीरे रिमूव होने लगते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसे सप्ताह में 2 बार लगा सकते हैं।

2. दही लगाएं

अगर आप चेहरे के दाग-धब्बों से परेशान हैं तो दही का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड, चेहरे के दाग-धब्बों को मिटाने में असरदार साबित होता है। आप एक चम्मच दही लें और इसे चेहरे पर अप्लाई करें। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। दही चेहरे का निखार बढ़ाता है और रंगत को भी साफ करता है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप दही को कुछ दिनों तक रोजाना लगा सकते हैं।

3. नींबू का रस

अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है, तो आप नींबू के रस से भी चेहरे के दाग-धब्बे हटा सकते हैं। इसके लिए आप नींबू का रस लें और इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिलाएं। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 10 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। नींबू के रस में मौजूद गुण दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो नींबू का रस चेहरे पर लगाने से बचें।

4. नारियल तेल

चेहरे के दाग-धब्बे कम करने के लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल त्वचा को मॉइश्चराइज करता है और निखार बढ़ाता है। आप एक चम्मच कोकोनट वर्जिन ऑयल लें और इसे चेहरे पर अप्लाई करें। एक से दो मिनट तक चेहरे की धीरे-धीरे मालिश करें और इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो दें। आप नारियल तेल को चेहरे पर रातभर लगाकर भी छोड़ सकते हैं।

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5. एलोवेरा जेल

अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा को नमी प्रदान करते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है और स्किन की रंगत साफ होती है। एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो दाग-धब्बों को मिटाने और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करते हैं।

Disclaimer: घरेलू उपायों की मदद से चेहरे के दाग-धब्बों को मिटाया जा सकता है। लेकिन, चेहरे पर किसी भी चीज को अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको किसी चीज से एलर्जी है या नहीं।