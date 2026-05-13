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गर्मी में नाक से खून निकलता है तो अपनाएं ये घरेलू उपाय, मिलेगी राहत

गर्मी में नाक से खून निकलना एक आम समस्या है। इससे राहत पाने के लिए आप घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। लेकिन, गंभीर स्थिति में डॉक्टर से मिलना जरूरी है।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 13, 2026 7:33 AM IST

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Remedies for Nose Bleeding:  क्या गर्मी में आपके नाक से भी खून निकलता है? अगर हां, तो ये घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं। गर्मी के मौसम में नाक से खून निकलना एक आम समस्या है। इस मौसम में कई लोगों, खासकर बच्चों में यह समस्या देखने को मिलती है। दरअसल, गर्मी, शरीर में पानी की कमी या नाक के अंदर की झिल्ली सूखने की वजह से यह दिक्कत होती है। वैसे तो नाक से खून निकलने यानी नकसीर के ज्यादातर मामले गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन, फिर भी इसका समय पर इलाज बहुत जरूरी है। नाक से खून निकलने पर आप कुछ घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। जानें, इनके बारे में-

नकसीर के लिए घरेलू उपाय

अगर आपके नाक से खून निकल रहा है, तो आप कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं।

ठंडी पट्टी लगाएं

अगर गर्मी के मौसम में आपके नाक से बार-बार खून निकलता है तो ठंडी पट्टी लगाना फायदेमंद हो सकता है। आप एक साफ कपड़ा लें और इसमें आइस क्यूब रखें। इसे नाक और माथे पर लगाएं। 5 से 10 मिनट ऐसा करने से शरीर को ठंडक मिलेगी। साथ ही, ठंडक रक्त वाहिकाओं को भी सिकोड़ देगी और खून का बहना बंद हो जाएगा।

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प्याज का रस

प्याज का रस नाक से निकलने वाले खून को बंद कर सकता है। इसके लिए आप प्याज पीसकर उसका रस निकाल लें। 1–2 बूंद प्याज का रस नाक में डालें। प्याज में ऐसे तत्व होते हैं जो खून को जमने में मदद करते हैं। इससे नकसीर जल्दी बंद होती है। प्याज में खून बंद करने के प्रभावी गुण पाए जाते हैं।

ठंडा पानी सिर पर डालें

नाक से खून निकलने पर ठंडा पानी सिर में डालना फायदेमंद हो सकता है। इससे शरीर का तापमान कम होता है और अदंर की गर्मी शांत होती है। इससे खून बहना कम होने लगता है। आप चाहें तो ठंडा पानी पी भी सकते हैं। ठंडा पानी पीने से शरीर रिलैक्स होता है और खून का बहना बंद हो सकता है

घी लगाएं

नाक से खून निकलने पर घी लगाया जा सकता है। आप रुई की मदद से नाक के अंदर थोड़ा-सा देसी घी लगाएं। इससे नाक के अंदर की सूखी झिल्ली को नमी मिलती है। इससे खून निकलने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं।

तुलसी के पत्तों का रस

नकसीर के लिए तुलसी के पत्तों का रस लगाना भी फायदेमंद होता है। आप तुलसी के पत्तों को पीस लें और इसका रस निकाल लें। अब 2-3 बूंद रस को नाक में डालें। इससे नाक की जलन कम होगी और रक्तस्त्राव भी रुकेगा। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो संक्रमण से भी बचाते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

  • नाक से खून आने पर सिर को पीछे न झुकाएं, बल्कि हल्का आगे झुकें। सिर को पीछे झुकाने से खून गले में जा सकता है।
  • नाक को जोर से न दबाएं या झटके से न साफ करें।
  • ज्यादा गर्म और मसालेदार खाना बिल्कुल न खाएं।
  • शरीर को हाइड्रेट रखें, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं।

Disclaimer: अगर आपको गर्मी के मौसम में नाक से खून निकलता है, तो ऊपर बताए गए घरेलू उपायों को आजमा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन, thehealthsite.com इन दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन, नकसीर जैसी स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलें और एक्सपर्ट की राय पर ही घरेलू उपायों को आजमाएं।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More