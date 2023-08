प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या से हैं परेशान? इन 5 घरेलू उपायों से मिलेगी जल्द राहत

Home Remedies For Constipation During Pregnancy: प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों को आजमा सकती हैं।

प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलावों के कारण उल्टी, मतली, थकान, सिरदर्द ,कमर दर्द और मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं होना सामान्य है। इसके अलावा, कई गर्भवती महिलाएं कब्ज की समस्या से भी परेशान रहती हैं। कब्ज के कारण पेट में दर्द, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, ज्यादातर महिलाएं कब्ज से छुटकारा पाने के लिए दवाओं का सेवन करने लगती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह से किसी भी दवा का सेवन खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय की मदद से कब्ज की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है (Home Remedies For Constipation During Pregnancy In Hindi)। आज इस लेख में हम आपको प्रेगनेंसी में कब्ज दूर करने के कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं -

अलसी के बीज

प्रेगनेंसी में कब्ज से राहत पाने के लिए आप अलसी के बीज का सेवन कर सकती हैं। इसमें फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करते हैं। इसके लिए आप एक चम्मच अलसी के बीज को रातभर पानी में भिगोकर रख दें। फिर अगली सुबह इस पानी को उबालकर ठंडा कर लें। इस पानी को पीने से आपको कब्ज की समस्या से जल्द राहत मिल सकती है।

नींबू का रस

नींबू में विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम करता है। अगर आप प्रेगनेंसी में कब्ज से परेशान हैं, तो पानी में नींबू का रस और शहद डालकर पी सकती हैं। दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन करने से आपको जल्द राहत मिल सकती है।

खूब पानी पिएं

प्रेगनेंसी में पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थों का सेवन न करने के कारण भी कब्ज की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, शरीर में पानी की कमी के कारण आपको डिहाइड्रेशन के लक्षणों का भी सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप दिनभर में 10-12 गिलास पानी का सेवन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से बॉवेल मूवमेंट बेहतर होगा, जिससे मल आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा, आप फल और सब्जियों का जूस, छाछ और नारियल पानी का सेवन भी कर सकती हैं।

एप्पल साइडर विनेगर

प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या से निजात दिलाने के लिए एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका भी फायदेमंद साबित हो सकता है। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो पाचन क्रिया सुधारने में मदद करता है। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसका सेवन करें। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से आपको कब्ज से जल्द राहत मिल सकती है।

सेंधा नमक

सेंधा नमक में लैक्सेटिव गुण होते हैं, जो कब्ज की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी में कब्ज से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो एक गिलास गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर पिएं। इसके अलावा, किसी टब में गुनगुना पानी लें और उसमें सेंधा नमक मिलाकर करीब 20 मिनट तक बैठें। ऐसा करने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है।

प्रेगनेंसी में कब से छुटकारा पाने के लिए आप इन घरेलू उपाय का सहारा ले सकती हैं। हालांकि, अगर आप किसी समस्या का सामना कर रही हैं, तो इनका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

